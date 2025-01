AFC Bournemouth - Liverpool op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Op zaterdag 1 februari 2025 staat de spannende Premier League-wedstrijd tussen AFC Bournemouth en Liverpool op het programma. Beide teams zijn in goede vorm en zullen strijden om de drie punten. Voor de fans die de wedstrijd vanuit Nederland willen volgen, hebben we alle informatie op een rij gezet.

Hoe laat begint AFC Bournemouth - Liverpool?

De wedstrijd tussen AFC Bournemouth en Liverpool begint om 16:00 uur. Zorg ervoor dat je op tijd klaarzit om niets van de actie te missen.

Op welke zender is AFC Bournemouth - Liverpool te zien?

De Premier League-wedstrijd tussen AFC Bournemouth en Liverpool wordt in Nederland uitgezonden op Viaplay. Viaplay is een streamingdienst waarvoor een abonnement vereist is. Je kunt de wedstrijd live volgen via hun platform.

Hoe staan AFC Bournemouth en Liverpool ervoor in de Premier League?

Liverpool staat momenteel bovenaan de Premier League met 53 punten uit 22 wedstrijden en een indrukwekkend doelsaldo van +33. AFC Bournemouth doet het ook goed en staat op de zevende plaats met 40 punten uit 23 wedstrijden en een doelsaldo van +15. Beide teams zijn in uitstekende vorm: AFC Bournemouth en Liverpool zijn de laatste vijf duels ongeslagen.

Onderlinge historie

In de recente ontmoetingen tussen beide teams heeft Liverpool vaak de overhand gehad. De laatste vijf ontmoetingen eindigden vier keer in het voordeel van Liverpool, met uitslagen zoals 3-0 en 4-0. AFC Bournemouth wist echter ook een keer te winnen met 1-0 in maart 2023.