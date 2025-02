Huilende speler bij Ajax, Feyenoord zoekt nieuwe trainer - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Ajax heeft de koppositie in de Eredivisie heroverd na een overtuigende 4-0 overwinning op Heracles Almelo. Ondertussen is Feyenoord op zoek naar een nieuwe trainer na het ontslag van Brian Priske, met Mark van Bommel als mogelijke opvolger. In de Premier League verloor Manchester United van Tottenham Hotspur, waardoor ze verder wegzakken op de ranglijst.

© Imago

Oppermachtig Ajax heeft geen kind aan Heracles en herpakt koppositie

Ajax heeft in de eigen Johan Cruijff Arena gedaan wat het moest doen, namelijk winnen van Heracles Almelo. Het werd 4-0. In de derby van de Griekse helden zijn de Amsterdammers geen moment in gevaar geweest en heeft het nu de koppositie in de Eredivisie herpakt en PSV op achterstand gezet. Lees hier meer over de wedstrijd.

© Imago/ESPN/Realtimes

Kraay junior weet wie trainer van Feyenoord moet worden: 'Zou daar heel goed passen'

Hans Kraay junior verwacht dat Mark van Bommel de nieuwe trainer van Feyenoord gaat worden. De Rotterdammers worden na het ontslag van Brian Priske voorlopig gecoacht door interim-trainer Pascal Bosschaart. Lees hier meer over de trainerskwestie bij Feyenoord.

© Imago

Tottenham Hotspur wint van ploeterend Manchester United, dat nu vijftiende (!) staat

Manchester United heeft zondagavond verloren van Tottenham Hotspur. In een matige wedstrijd tussen twee tegenvallende teams dit seizoen werd het 1-0 in Londen. Door de nederlaag is Manchester United afgegleden naar de vijftiende plek op de ranglijst. Lees hier meer over de wedstrijd.

© ESPN

Aad de Mos weet wie er kampioen wordt in de Eredivisie en komt met opmerkelijk argument

Aad de Mos denkt dat Ajax kampioen van het Eredivisieseizoen 2024/25 gaat worden. Concurrent PSV werd lang gezien als gedoodverfde favoriet voor de titel, maar volgens de analist valt alles momenteel en de komende maanden op zijn plaats voor de Amsterdammers. Lees hier meer over de voorspelling van Aad de Mos.

© ESPN

Davy Klaassen valt stil en snikt tijdens interview met Hans Kraay junior