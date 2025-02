Farioli kondigt terugkeer twee basisspelers aan, voor één sterkhouder komt Union nog te vroeg

Francesco Farioli heeft meerdere belangrijke spelers terug in de selectie voor het duel met Union Sint-Gillis. Bij Ajax ontbraken er in de Eredivisiewedstrijd tegen Heracles (4-0) enkele sterkhouders. Jordan Henderson, Kenneth Taylor en Ahmetcan Kaplan zijn weer inzetbaar.

"Henderson zit morgen waarschijnlijk bij de selectie", vertelt de trainer op de persconferentie. De Engelsman kampte met hamstringklachten, maar lijkt daarvan te zijn hersteld. "Taylor en Kaplan zijn eveneens terug." Dat duo had last van griepklachten, maar beide spelers zijn fit genoeg om minuten te maken.

Toch kon Farioli niet alleen maar positief nieuws delen. "Youri Baas en Jay (Gorter, red) zijn niet beschikbaar." De centrale verdediger was afgelopen weekend ziek en is daar nog niet van hersteld. Voor Gorter is dit seizoen eigenlijk alleen een reserverol weggelegd. Later voegde de trainer ook nog toe dat Branco van den Boomen nog niet in de selectie zal zitten.

Tijdens het duel met Union van vorige week dwong Ajax een zeer goede uitgangspositie af. Christian Rasmussen zorgde in de eerste helft voor de 0-1, waarna de zestienjarige Jorthy Mokio op fraaie wijze voor het tweede doelpunt van Amsterdamse zijde zorgde. Na de uitglijder van Union verloor het afgelopen weekend ook in de Belgische competitie van KV Mechelen, eveneens in eigen huis (0-1). De club uit Brussel zal van goede huize moeten komen om nog door te komen in de Europa League.

