Henk Spaan schaamt zich voor actie Ajax-publiek bij wedstrijd tegen Heracles

Henk Spaan baalt ervan dat de supporters van Ajax zondag na de zege op Heracles Almelo (4-0) in het stadion zongen dat ze bovenaan staan. Volgens de journalist past dit totaal niet bij de Amsterdammers en schaamde hij zich hiervoor. Wessel Penning is van mening dat fans van Ajax dit juist wel moeten doen na de moeizame voorgaande seizoenen.

Nadat PSV zaterdag in eigen huis niet verder kwam dan een gelijkspel tegen FC Utrecht (2-2), kreeg Ajax een dag later de kans om in eigen huis de koppositie echt te veroveren. Een week eerder stond de ploeg van Francesco Farioli al boven PSV op de ranglijst door minder verliespunten, maar nu is Ajax ook in puntentotaal over de concurrent heen. In de Johan Cruijff ArenA werd Heracles met ruime cijfers verslagen, waardoor de Amsterdammers nu met een wedstrijd minder gespeeld een voorsprong van twee punten hebben op de Eindhovenaren. Voor Ajax is de huidige koppositie de eerste sinds november 2022, toen Alfred Schreuder nog trainer was.

Na de zege op Heracles besloot de harde kern van Ajax om te vieren dat hun club voor het eerst in meer dan twee jaar weer de meeste punten van alle Eredivisie-clubs heeft. Op beelden op social media is duidelijk te horen hoe de fans van de Amsterdammers in de Johan Cruijff ArenA ‘Wij staan bovenaan!’ zingen. Dat zorgde voor onvrede bij Spaan, zo geeft hij aan in de podcast Hard Gras. “Toen heb ik een beetje naar mijn schoenen zitten kijken”, illustreert de journalist dat.

Schrijfster Danielle Kliwon is het ermee eens dat dat niet bij Amsterdam hoort, maar Penning kan zich daar niet in vinden. “Op de weg naar genezing moeten jullie dit soort dingen wel normaal vinden”, geeft de journalist van het Algemeen Dagblad aan. “Zo werkt voetbal.”

