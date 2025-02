Kenneth Taylor hekelt arbitrageteam na winnende goal Ajax-Feyenoord: 'Maar mag het?'

ESPN heeft donderdagmiddag beelden op X geplaatst, waarin de scheidsrechter, de VAR en enkele spelers te horen zijn na de 2-1 van tijdens Ajax - Feyenoord. De middenvelder van Ajax vindt het arbitrageteam wat pietluttig.

Ajax stond tijdens deze altijd beladen wedstrijd lang op voorsprong. Na de 1-0 van Brian Brobbey in de eerste helft, maakte Quinten Timber met een bekeken balletje na een kleine zeventig minuten gelijk. De Amsterdammers namen echter geen genoegen met een punt en werden beloond: een voorzet van Anton Gaaei werd in de blessuretijd van het duel door Taylor tot doelpunt gepromoveerd.

De doelpuntenmaker trok zijn shirt uit en vierde een feestje met het publiek in de Johan Cruijff Arena. Tijdens dat feestje ging Timon Wellenreuther langs bij Makkelie om te kijken of het geen buitenspel was, wilde Jordan Henderson weten hoe lang er nog te spelen was en vond Timber dat er nog de nodige minuten bij moesten komen vanwege wissels.

Vanuit de VAR-kamer werd er vervolgens aangeraden om Taylor terug te halen naar zijn eigen helft. Een minuut na het doelpunt was de middenvelder nog niet klaar om de wedstrijd te hervatten. Bovendien kreeg Taylor geel, voor het uittrekken van zijn shirt. Je zou zeggen dat de jongeling wel weet waar dat door kwam, maar hij wilde toch bij de arbiter navragen waarom hij deze prent had ontvangen. Ook wilde Makkelie dat Taylor haast maakte, waarop de middenvelder reageerde: "Maar mag het, mag het?" De speler van Ajax vond het moment duidelijk voldoende reden voor een groter of langer feestje dan normaal.

"Maar mag het? Mag het?" 👕



Kenneth Taylor krijgt geel van Danny Makkelie voor het uittrekken van zijn shirt bij de 2-1 in De Klassieker 🟨#ExtraTijd | @ARAG_nl — ESPN NL (@ESPNnl) February 6, 2025

