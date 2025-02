Wytse van der Goot zegt meteen ‘sorry’, nadat hij Ajax-speler gigantisch hypet

Het gaat donderdagavond voorafgaand aan het Europa League-duel van Ajax met Union Sint-Gillis bij Ziggo Sport over Jorthy Mokio. Presentator Wytse van der Goot geeft eerst ontzettend hoog op over het zestienjarige toptalent van Ajax, maar nuanceert zijn woorden meteen na tussenkomst van .

Mokio maakte vorige week grote indruk in de heenwedstrijd tussen Ajax en Union Sint-Gillis. De Belgisch jeugdinternational speelde sterk als controlerende middenvelder en droeg met een fraai doelpunt bij aan een 0-2 overwinning van Ajax. De Amsterdammers beschikken daarmee over een uitstekende uitgangspositie met het oog op het bereiken van de achtste finales van de Europa League.

“De camera’s zochten Mokio meteen op na de wedstrijd tegen Union Sint-Gillis. En dat zal nog een jaar of twintig zo blijven, denk ik. Mijn hemel…”, stelt Van der Goot in de voorbeschouwing van Ajax. De presentator wordt meteen tot kalmte gemaand door Ronald de Boer: “Niet te snel, Wytse.”

Van der Goot slikt zijn woorden meteen in: “Oké, sorry. Je moet voorzichtig zijn met mensen omhoog praten. Je moet niet zeggen dat je er nog twintig jaar veel plezier aan gaat beleven.”

Ronald de Boer vervolgt: “Laten we hopen dat hij fit blijft. Dat is het belangrijkste. Het is ook belangrijk dat hij in het koppie de dingen blijft doen: rustig met beide voetjes op de grond blijven. Maar de potentie en de aanleg is aanwezig om een topper te zijn. Als je op deze leeftijd dit al kunt laten zien: dat is voor weinigen weggelegd.”

“Een rasvoetballer?”, vraagt Van der Goot. De eveneens aanwezige Theo Janssen reageert bevestigend: “Ja, dat blijkt uit alles. Hij heeft de fysieke voorwaarden en is technisch vaardig. Dat gaat hij allemaal nog ontwikkelen, dus wordt allemaal nog beter. Als hij zijn kop erbij houdt en fit blijft, dan gaat deze jongen hele grote stappen maken”, voorspelt de analist.

