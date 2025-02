Opstelling Ajax bekend: club houdt fans in onzekerheid over Brobbey en Bounida

De opstelling van Ajax voor de return van donderdagavond (21.00 uur) tegen Union Sint-Gillis in de zestiende finales van de Europa League is bekend. Trainer Francesco Farioli voert vijf wijzigingen door in zijn basiself ten opzichte van de laatste wedstrijd die de Amsterdammers speelden.

Ajax kwam afgelopen zondag voor het laatst in actie tegen Heracles Almelo. Het team van Farioli won het Eredivisie-duel op eigen veld ruim met 4-0. Doelpuntenmakers waren Mike Godts, Brian Brobbey, Oliver Edvardsen en Davy Klaassen.

Ten opzichte van de wedstrijd tegen Heracles voert Farioli vijf wijzigingen door in zijn basiself. Achterin hebben Anton Gaaei en Dies Janse plaatsgemaakt voor Lucas Rosa en Daniele Rugani. Op het middenveld is Jorthy Mokio nieuw, waardoor Steven Berghuis rechtsbuiten is. Berghuis speelt op de positie van Bertrand Traoré en wordt voorin ondersteund door Christian Rasmussen en Edvardsen, die in het elftal komen voor Brobbey en Godts.

Brobbey en Rayane Bounida ontbreken overigens in de wedstrijdselectie van Ajax. Fans van de Amsterdamse club vragen zich op X massaal af wat daar de reden van is. Ajax houdt zijn supporters voorlopig echter in onzekerheid over de reden, al meldt Noa Vahle bij Ziggo Sport dat Brobbey ziek is. Bounida maakte tegen Heracles als invaller zijn eerste minuten in Ajax 1.

Ajax heeft vanavond een riante uitgangspositie tegen Union Sint-Gillis. De Amsterdammers verdedigen in de eigen Johan Cruijff ArenA een 0-2 voorsprong, vorige week afgedwongen in België dankzij doelpunten van Mokio en Rasmussen.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rosa, Sutalo, Rugani, Hato; Fitz-Jim, Mokio, Klaassen; Berghuis, Rasmussen, Edvardsen.

