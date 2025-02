Feyenoord en PSV kennen CL-tegenstanders, Union voelt zich bestolen in Amsterdam - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De uitschakeling door Ajax in de tussenronde van de Europa League is keihard aangekomen bij Union Sint-Gillis. Alexis Mac Allister, de maker van de 0-1 in de Johan Cruijff ArenA, wijst de 'schuldige' aan. Ondertussen kennen Feyenoord en PSV hun tegenstanders in de Champions League: respectievelijk Internazionale en Arsenal. Beide Nederlandse clubs staan voor uitdagende duels in de komende ronde.

© Imago/realtimes

Totale ontgoocheling bij spelers Union Sint-Gillis

Artikel gaat verder onder video

Ajax verzekerde zich donderdagavond ten koste van Union Sint-Gillis van een plek bij de laatste zestien in de Europa League, maar vraag niet hoe. De Belgen hadden op basis van de return in Amsterdam een stuk meer verdiend en hadden in de blessuretijd van de verlenging misschien wel recht op een strafschop. Remko Pasveer kwam wild uit zijn doel en raakte daarbij tegenstander Kevin Rodríguez, met een stevige bloedneus tot gevolg. Lees hier meer over de reacties na de wedstrijd.

© Imago

Feyenoord opnieuw naar Milaan, PSV wacht tweeluik met Arsenal

Bij de loting voor de achtste finales van de Champ League is Feyenoord gekoppeld aan Internazionale, waardoor de Rotterdammers na het uitschakelen van AC Milan opnieuw een reisje naar de Noord-Italiaanse stad voor de boeg hebben. PSV neemt het in de strijd om een plek in de kwartfinale op tegen Arsenal. Lees hier alles over de loting voor de achtste finales van de Champions League .

© Het Laatste Nieuws/Realtimes

Kevin Rodríguez houdt akelige blessure over aan duel met Ajax

Kevin Rodríguez is donderdagavond met een vervelend gevoel en ongetwijfeld veel pijn van het veld gestapt in de Johan Cruijff ArenA. De aanvaller van Union Sint-Gillis kreeg diep in de blessuretijd van de verlenging een stomp van Remko Pasveer in zijn gezicht en heeft er een gebroken neus aan overgehouden. Lees hier meer over de blessure van Rodríguez.

© Imago

'Ajax gered door blessure in eerste helft tegen Union'