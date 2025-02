Kevin Rodríguez houdt akelige blessure over aan duel met Ajax, trainer Union komt met duidelijke reactie

is donderdagavond met een vervelend gevoel en ongetwijfeld veel pijn van het veld gestapt in de Johan Cruijff ArenA. De aanvaller van Union Sint-Gillis kreeg diep in de blessuretijd van de verlenging een stomp van in zijn gezicht en heeft er een gebroken neus aan overgehouden. Dat vertelde zijn trainer Sébastien Pocognoli na afloop van de ontmoeting tussen Ajax en Union Sint-Gillis in de tussenronde van de Europa League. Volgens Pocognoli had scheidsrechter Chris Kavanagh voor een strafschop kunnen fluiten.

Union Sint-Gillis liet donderdagavond bij vlagen geweldig voetbal zien in de Johan Cruijff ArenA. In de nasleep van het verhitte duel in Amsterdam gaat het echter vooral over de strafschop die níét werd gegeven aan de bezoekers uit Brussel. Zij zijn duidelijk van mening dat de scheidsrechter diep in de blessuretijd van de verlenging naar de stip had moeten wijzen, nadat Pasveer zijn hand vol in het gezicht van Rodríguez plantte. “Het is één fase uit de wedstrijd… Ik heb de beelden nog niet herbekeken, maar ik weet wel dat we een speler zien uitvallen. Hij heeft zijn neus gebroken”, zo werd Pocognoli na afloop op de persconferentie geciteerd door Het Laatste Nieuws.

Het spel lag na de ‘botsing’ tussen Pasveer en Rodríguez heel even stil. De scheidsrechter gaf met handgebaren aan dat de VAR de situatie aan het beoordelen was. De Johan Cruijff ArenA hield z’n adem in en gelukkig voor de supporters in het rood en wit volgde er geen strafschop. Pocognoli is van mening dat de arbiter er wel één had kunnen geven. “Als iemand zo’n blessure oploopt, wil dat zeggen dat er een duel geweest is. Als zo’n duel zich op het midden van het veld afspeelt, zal er altijd voor een overtreding gefloten worden. Wat mij betreft kon hier dus zeker voor gefloten worden”, aldus Pocognoli.

‘Union bestolen’

Daar is zijn speler Promise David het mee eens. De boomlange en beresterke aanvalsleider mocht in de eerste helft zelf aanleggen vanaf elf meter, nadat Davy Klaassen zijn taken als middenvelder even naast zich had neergelegd en de rol van Pasveer overnam door met zijn armen een inzet van Union Sint-Gillis te blokken. Klaassen moest inrukken met rood en David schoot zijn ploeg vanaf elf meter op 0-2, maar als het aan hem had gelegen, dan hadden de Brusselaars in de verlenging nóg een keer mogen aanleggen vanop de stip. “We hebben het allemaal gezien, het was praktisch een aanval. Wanneer de keeper een speler praktisch in het gezicht slaat en die er een bloedneus aan overhoudt, zou je denken dat er door de arbitrage op zo’n minst gekeken zal worden naar de beelden. Maar zelfs dat leek niet het geval”, zo zei David voor de camera van VTM Nieuws.

Volgens de spits voelen zijn teamgenoten en hij zich zelfs ‘bestolen’. “Maar dat is ook voetbal. We hebben alles gegeven en we zijn trots op wat we gepresteerd hebben in deze competitie”, aldus de man die het de verdedigers van Ajax akelig lastig maakte. Union Sint-Gillis eindigde in de competitiefase van de Europa League op plek 21, met elf punten uit acht wedstrijden. De huidige nummer drie van België won voor de jaarwisseling onder meer van FC Twente en OGC Nice. Eind januari werd Braga nog verslagen. Ondanks de 1-2 overwinning in Amsterdam zit de Europese campagne er nu dus op. “Je kan verliezen, maar verliezen door een ref (scheidsrechter, red.)… Wij gaan naar huis met lege handen, maar hij zal er zijn slaap niet voor laten”, zo liet verdediger Kevin Mac Allister er geen misverstand over bestaan.