AZ - Galatasaray LIVE: AZ walst over tien man van Galatasaray heen

AZ treedt donderdagavond aan tegen Galatasaray in de tussenronde van de Europa League. Het duel begint om 21.00 uur en is van minuut tot minuut te volgen in ons liveverslag.

AZ en Galatasaray troffen elkaar in de competitiefase van de Europa League al: op 28 november werd het 1-1 in Alkmaar. AZ sloot de competitiefase op 30 januari af met een 4-3 nederlaag bij Ferencváros en eindigde als 19de; Galatasaray verloor met 2-1 van Ajax en finishte op plek 14.