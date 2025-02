Bournemouth-uitblinker Kluivert komt met prachtig nieuws

is voor het eerst vader geworden. Via Instagram hebben de Oranje-international en zijn partner Shanna bekendgemaakt dat dochter Giselle Sofia Kluivert afgelopen maandag is geboren.

Kluivert liet in oktober vorig jaar al weten ontzettend uit te kijken naar de geboorte van de kleine. "Dit is ultiem geluk voor mij en mijn partner. Ik ben zo trots op hoe zij het doet. We kunnen niet wachten op ons wonder. Onze kleine prinses.” Afgelopen juni vroeg Kluivert Shanna ten huwelijk op de Malediven, maar het is nog niet bekend wanneer het tweetal in het huwelijksbootje zal stappen.

Voor Kluivert in de geboorte van zijn dochter een nieuw hoogtepunt. De zoon van Patrick Kluivert is namelijk bezig aan een uitstekend seizoen in de Premier League bij AFC Bournemouth. Zo was de 25-jarige aanvaller annex middenvelder goed voor twaalf doelpunten en vijf assists in 2 wedstrijden. In de wedstrijden tegen Wolverhampton Wanderers en Newcastle United tekende de Oranje-international zelfs voor een hattrick. In januari werd Kluivert verkozen tot speler van de maand in de Premier League.

