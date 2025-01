Justin Kluivert onderstreept bloedvorm met heerlijke goal na dribbel vanaf eigen helft

onderstreept zaterdagmiddag nog maar eens dat hij in grootse vorm verkeert. De Nederlander zette zijn werkgever Bournemouth zaterdagmiddag, in het thuisduel met Premier League-sensatie Nottingham Forest, al vroeg op voorsprong na een lange dribbel die vanaf zijn eigen helft inzette.

Vorig weekend was Kluivert óók al de gevierde man bij Bournemouth. Met drie treffers én een assist op Milos Kerkez (ex-AZ) was de oud-Ajacied van doorslaggevend belang bij de knappe uitzege op Newcastle United (1-4). Door die overwinning kroop Bournemouth naar de zesde plaats op de ranglijst, met plek vier - die aan het eind van de rit recht geeft op Champions League-voetbal - binnen handbereik.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Als hij zo blijft voetballen, is een uitverkiezing voor het Nederlands elftal dichtbij’

Kluivert was na afloop van het duel in Newcastle realistisch over de kansen op een plek in het miljardenbal, al wilde hij dat ook zeker niet uitsluiten: "Ik ben een ambitieus persoon. Waarom niet groot dromen en zien hoever we kunnen komen? De Champions League? Je weet het nooit, maar laten we het op Europees voetbal houden. Er spelen veel goede ploegen in de Premier League dus de Champions League wordt heel lastig, maar wie weet? In Nederland zeggen we altijd: de bal is rond, dus je weet nooit waar het gaat eindigen", liet de drievoudig Oranje-international weten voor de camera's van TNT Sports.

Kluivert binnen tien minuten wéér goud waard voor Bournemouth

Een week later is Kluivert opnieuw belangrijk voor Bournemouth. In het thuisduel met Nottingham Forest, de verrassende nummer drie van de Premier League, tekent de Nederlander na nog geen tien minuten spelen voor de openingstreffer. De aanvallende middenvelder ontving de bal op eigen helft, mocht vervolgens ongestoord opstomen richting de vijandelijke zestien en haalde uiteindelijk van een meter of twintig verwoestend uit: 1-0 .Tien minuten na rust verdubbelde spits Dango Ouattara, op aangeven van Kluivert, de voorsprong voor The Cherries.

Daar is ie weer: 𝗝𝘂𝘀𝘁𝗶𝗻 𝗞𝗹𝘂𝗶𝘃𝗲𝗿𝘁 🫡

De Nederlander mag opstomen vanaf het middenveld en haalt heerlijk uit ✨#ViaplayVoetbal #PremierLeague #Bournemouth #Kluivert — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) January 25, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kampioen in je eerste seizoen: hoe speciaal zou huzarenstukje Slot zijn?

Het is nog lang niet zeker, maar de kans is toch aardig groot dat Arne Slot de titel gaat pakken in zijn eerste seizoen bij Liverpool.