Justin Kluivert durft groot te dromen na heerlijke middag in Newcastle: 'Waarom niet?'

was zaterdag de grote uitblinker bij Bournemouth, dat dankzij drie doelpunten én een assist van de Nederlander met maar liefst 1-4 zegevierde op bezoek bij Newcastle United. Na afloop van het duel durft de drievoudig international van het Nederlands elftal hardop te dromen van kwalificatie voor de Champions League.

Kluivert opende zaterdagmiddag al vroeg de score op St. James' Park. Bruno Guimarães zette beide ploegen na 25 minuten weer naast elkaar, maar vlak voor rust was Kluivert opnieuw trefzeker, waardoor Bournemouth met een 1-2 voorsprong de kleedkamers opzocht. In de blessuretijd van de tweede helft completeerde de Nederlander zijn hattrick, waarna hij óók nog de assist leverde bij de vierde Bournemouth-goal, die op naam kwam van voormalig AZ-back Milos Kerkez.

Vanzelfsprekend staat Kluivert na afloop van het duel glunderend de media te woord. "Dit voelt geweldig. We weten hoe moeilijk het hier is. Maar dan komen we hier met zoveel blessures, we hadden vandaag maar twaalf of dertien A-spelers... En dan toch zó domineren hier, petje af voor het team", zegt de oud-Ajacied voor de camera's van TNT Sports. De interviewer herinnert Kluivert eraan dat hij door zijn hattrick nu méér goals in het stadion van Newcastle heeft gemaakt dan zijn vader Patrick, die nota bene een heel seizoen (2004/05) onder contract stond bij The Magpies. "Mooi om zulke dingen te horen", grijnst Justin.

'De Champions League? Je weet het nooit'

Door de zege komt Bournemouth op 37 punten uit 22 duels, waarmee The Cherries momenteel de zesde plaats in de Premier League bezetten (samen met Chelsea dat een beter doelsaldo heeft). De achterstand op Newcastle, dat nu de vierde plek en daarmee een rechtstreeks ticket voor de Champions League in handen heeft, bedraagt nog één enkel puntje. Gevraagd naar zijn doelstellingen voor het restant van het seizoen windt Kluivert er geen doekjes om. "Ik ben een ambitieus persoon. Waarom niet groot dromen en zien hoever we kunnen komen? De Champions League? Je weet het nooit, maar laten we het op Europees voetbal houden. Er spelen veel goede ploegen in de Premier League dus de Champions League wordt heel lastig, maar wie weet? In Nederland zeggen we altijd: de bal is rond, dus je weet nooit waar het gaat eindigen", aldus Kluivert.

