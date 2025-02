Buitenspeldoelpunt in 94ste minuut doet Van Nistelrooij das om bij terugkeer op Old Trafford

Manchester United heeft in de vierde ronde van de FA Cup gewonnen van het Leicester City van Ruud van Nistelrooij. De mannen van Ruben Amorim stonden bij rust nog met 0-1 achter, maar bogen dit in de tweede helft om naar een overwinning. De Nederlandse spits Joshua Zirkzee was trefzeker namens The Red Devils en bezorgde oud-United-legende "Van the Man" een bittere avond: 2-1.

Op 12 januari werd de loting verricht voor de fourth round proper van de FA Cup. Manchester United had zich daarvoor geplaatst door in de verlenging bij Arsenal te winnen in het Emirates Stadium. Uit de koker kwam Leicester City als tegenstander van The Red Devils. Dit betekende een weerzien met Ruud van Nistelrooij, die interim-trainer was geworden nadat Erik ten Hag was ontslagen. Na enkele wedstrijden werd echter alweer afscheid genomen van de oud-spits, omdat Ruben Amorim werd aangesteld als nieuwe coach. De supporters betreurden het snelle vertrek van Van Nistelrooij, maar tijdens zijn terugkeer op Old Trafford werd hij meermaals toegezongen door de fans.

In de eerste helft van de FA Cup-wedstrijd tussen Manchester United en Leicester City nam Leicester de leiding op Old Trafford. Bobby De Cordova-Reid opende de score met een eenvoudig doelpunt. Ndidi schoot op doel, maar Onana wist zijn inzet nog te keren. Echter stond Reid op een meter van de doelman om de bal binnen te tikken. Manchester United had het meeste balbezit en creëerde enkele kansen, maar wist niet te scoren. Leicester speelde compact en loerde op uitbraken, wat uiteindelijk resulteerde in het openingsdoelpunt. De eerste helft eindigde met een 0-1 voorsprong voor Leicester City.

In de tweede helft begon het beter te lopen voor de ploeg van Amorim. Na een enorme kans voor Alejandro Garnacho was het invaller Joshua Zirkzee die twee minuten later simpel kon binnenschieten. De Nederlander bracht Manchester United in de 69e minuut op gelijke hoogte. De thuisploeg had nog zo’n twintig minuten om in de reguliere speeltijd op zoek te gaan naar de overwinning. De aanvallen van United liepen vooral via de linkerkant, waar Garnacho veel gevaar stichtte. In de 94ste minuut kwam daar de 2-1. Harry Maguire stond buitenspel, maar hij knikte de bal wel winnen. Het was de vierde ronde, en dus was er geen VAR. Zo was de centrale verdediger de gevierde man. Pijnlijk voor Van Nistelrooij.