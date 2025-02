De Telegraaf onthult waarom Erwin Blank van PSV - Feyenoord werd gehaald

Mike Verweij weet waarom Erwin Blank niet als videoscheidsrechter betrokken was bij de bekerwedstrijd tussen PSV en Feyenoord (2-0). Voorafgaand aan de kwartfinale is Blank door de KNVB bestraft, omdat hij afgelopen weekend een grote fout maakte in de Eredivisie-wedstrijd tussen sc Heerenveen en Fortuna Sittard (2-2).

Blank was vorige week zaterdag de scheidsrechter bij Heerenveen - Fortuna en zag over het hoofd dat de bezoekers uit Limburg in de slotfase kortstondig met twaalf man op het veld stonden. Met het numerieke overwicht verdiende Fortuna een ingooi, die leidde tot een hoekschop en uiteindelijk de 2-2. De KNVB heeft zich al bij spelregelcommissie IFAB gemeld om informatie in te winnen over de situatie. De mogelijkheid bestaat dat de laatste minuten van de wedstrijd worden overgespeeld.

De KNVB had op 27 januari aangekondigd dat Blank als VAR zou fungeren bij PSV - Feyenoord, maar koos uiteindelijk toch voor Jochem Kamphuis. De hoofdscheidsrechter was Pol van Boekel. Journalist Mike Verweij van De Telegraaf vindt beide keuzes onbegrijpelijk. “Er zijn gigantische belangen bij de wedstrijd, maar de KNVB – Raymond van Meenen (manager scheidsrechterszaken, red.) in dit geval – zet er een scheidsrechter op die maanden niet heeft gefloten vanwege een blessure”, zegt hij bij Kick-Off.

“Dan kom je terug en mag je meteen PSV – Feyenoord fluiten”, aldus Verweij, die daarmee wel onbenoemd laat dat Van Boekel in januari al een wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie floot en twee duels in de Eredivisie, nadat hij inderdaad het gehele seizoen nog niet was ingedeeld. “Een enorme afgang. Bijzonder is dat Erwin Blank als VAR was aangewezen, maar dat is een scheidsrechter die niet weet of het elf tegen elf is. Die laat sommige ploegen ook gewoon met twaalf spelen. Die werd als straf van de wedstrijd gehaald.”

Gerucht over vriendin van Blank

Op sociale media wezen sommigen er woensdagavond op dat de vriendin van Blank werkzaam is bij de socialmedia-afdeling van PSV. Dat is volgens Verweij niet de reden dat Blank aan de kant werd geschoven. “De echte reden is dat hij gewoon heeft geblunderd bij Heerenveen – Fortuna Sittard. Dan zetten ze er Jochem Kamphuis neer. Die is internationaal te slecht om VAR te zijn. Hij wordt in het Nederlandse scheidsrechterskorps gezien als een van de slechtste VARs en hij is internationaal zijn FIFA-badge kwijt.”

