KNVB meldt zich bij IFAB en onderzoekt mogelijkheid Eredivisie-wedstrijd over te spelen

De KNVB heeft zich bij het International Football Association Board (IFAB) gemeld om informatie in te winnen over de situatie rondom sc Heerenveen – Fortuna Sittard, zo weet Mike Verweij. De bezoekers stonden in dat duel korte tijd met een man meer, waarna ze niet veel later de gelijkmaker wisten te maken. De journalist verwacht dat de laatste minuten van de wedstrijd opnieuw zullen worden gespeeld.

De Nederlandse arbitrage zette zichzelf afgelopen weekend niet voor het eerst dit seizoen flink voor schut. In de slotfase van het duel tussen Heerenveen en Fortuna (2-2) bracht Danny Buijs Owen Johnson en Darijo Grujcic in het veld. Zij zouden Ryan Fosso en Jasper Dahlhaus vervangen, maar laatstgenoemde bleef in het veld staan. In de periode dat de Limburgers met twaalf man stonden, werd er een ingooi verdiend, die vervolgens leidde tot een hoekschop. Uit deze hoekschop viel de gelijkmaker.

Verweij kan er niet bij dat Erwin Blank niet ingreep nadat hij had geconstateerd dat er inderdaad twaalf man van Fortuna op het veld stonden, stelt hij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Volgens de journalist had de scheidsrechter moeten kiezen voor een scheidsrechtersbal, in plaats van de ingooi aan de bezoekers te laten. “En je geeft degene die het veld weer in is gelopen een gele kaart”, voegt de Ajax-volger eraan toe.

Dat gebeurde echter niet, tot ontstemming van Robin van Persie én de KNVB. “Die zitten er wel mee in hun maag”, weet Verweij. “Ik hoorde gisteren (zondag, red.) dat de KNVB nu zelf advies heeft ingewonnen bij de IFAB. Het zou mij niets verbazen als die wedstrijd gewoon bij 1-2 (2-1, red.) wordt overgespeeld.” Onlangs bleek dat dit niet mogelijk was bij RKC Waalwijk – PEC Zwolle (1-1), waarbij een doelpunt uit een corner in blessuretijd werd afgekeurd wegens buitenspel. “Dat was een verkeerde interpretatie van de spelregels, maar dit is echt heel gek”, benoemt Verweij het verschil in de situaties. Als de wedstrijd tussen Heerenveen en Fortuna wordt overgespeeld vanaf het betreffende moment, zal dit vanaf twee minuten voor tijd gebeuren.

