Kwakman haalt uit naar arbitrage na 'cruciale fout': 'We zijn in Bananasplit beland'

Kees Kwakman heeft uitgehaald na het arbitrale kwartet bij de wedstrijd tussen sc Heerenveen en Fortuna Sittard (2-2). De bezoekers uit Sittard stonden gedurende zo'n dertig seconden met elf veldspelers, dus in totaal twaalf spelers, op het veld in het Abe Lenstra Stadion. Vlak daarna maakte de ploeg van Danny Buijs de 2-2.

Bij een 2-1 stand in het voordeel van de thuisploeg besloot Buijs om in te grijpen bij Fortuna. De trainer bracht in de 88ste minuut Owen Johnson en Darijo Grujcic in het veld. Het was de bedoeling dat Ryan Fosso en Jasper Dahlhaus het veld zouden verlaten. Laatstgenoemde heeft dat in eerste instantie echter niet gedaan. Niemand op het veld leek het door te hebben en er werd gewoon doorgespeeld.

Scheidsrechter Erwin Blank besloot na dertig seconden alsnog te fluiten, waarna vierde official Luuk Timmer nogmaals zijn bord in de lucht stak. Vanaf dat moment werd duidelijk dat Dahlhaus het veld nog moest verlaten. Het zorgde voor flink wat verontwaardiging bij Heerenveen-trainer Robin van Persie. "Hoe is dit in godsnaam mogelijk man. Stelletje amateurs”, riep hij de vierde man toe.

"Dit is wel heel opvallend. Die scheids maakt hier ook een cruciale fout. Die had gewoon moeten beginnen met een achterbal", aldus Kwakman bij De Eretribune op ESPN. Als het aan de analist ligt, dan had Blank de wedstrijd hervat met een doeltrap voor Fortuna. Aangezien de ploeg vanaf dat moment met een extra man op het veld stond.

"Als Blank gewoon weer was gestart met een achterbal, dan was er niks aan de hand geweest", beseft de analist. "Nu liet hij doorspelen met een ingooi op de helft van Heerenveen. Wij zijn in Bananasplit beland met die scheidsrechters, met het scheidsrechterskorps. Het is echt niet te geloven. Het wordt steeds gekker."

Van Persie ontsteld na afloop

Voor de camera van ESPN is Van Persie na afloop van het duel verbouwereerd. "Voorafgaand aan de tegengoal vind ik heel bijzonder, want Fortuna Sittard staat een minuut lang voorafgaand aan die ingooi met twaalf man op het veld. Dan denk ik bij mijzelf: ik wist niet dat dat mocht. Blijkbaar mag dat gewoon, kan dat gewoon. Dat je een minuut lang met twaalf man op het veld staat."

"Dit kun je toch niet bedenken?!", vervolgt Van Persie zijn relaas. De coach vindt dan ook dat de 2-2 van Fortuna afgekeurd had moeten worden. "Je kunt toch niet met twaalf spelen? Dat is toch gewoon ondenkbaar. Ik kan daar echt niet bij. Nogmaals, ik laat iedereen in zijn waarde, maar dit is echt schandalig."

Krankzinnig moment: Fortuna Sittard staat met 12 spelers op het veld en scoort vlak daarna 🤨#heefor — ESPN NL (@ESPNnl) February 1, 2025

