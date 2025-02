Ex-Ajacied Ekkelenkamp verbaast alles en iedereen en schiet heerlijk raak tegen koploper Serie A

(24) heeft zondagavond tijdens Napoli - Udinese een heerlijk doelpunt op zijn naam geschreven. De oud-Ajacied besluit na een kleine veertig minuten maar eens van afstand uit te halen en met een mooie boog belandt de bal in het net.

In het seizoen 2017/18 maakte Ekkelenkamp zijn Eredivisiedebuut voor Ajax, maar uiteindelijk kwam de middenvelder maar tot veertig wedstrijden voor de Nederlandse club. Na een jaar bij Hertha BSC vertrok Ekkelenkamp naar Royal Antwerp. Daar groeide hij uit tot een belangrijke kracht, waardoor het Italiaanse Udinese zijn oog op de Nederlander liet vallen. Voor iets meer dan vijf miljoen euro vertrok de speler naar Noordoost-Italië, waar hij teamgenoot is van Lorenzo Lucca, die ook bij Ajax speelde.

Ekkelenkamp wisselt in de Serie A basisplekken af met invalbeurten, maar beleeft zondag een mooie avond. Uit bij koploper Napoli zorgt hij met een prachtig afstandsschot voor de 1-1. Van een meter of derde haalt de middenvelder uit met rechts en door de indraaiende curve ploft de bal mooi in het net, achter doelman Alex Meret.

