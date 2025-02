Inhaalronde leidt tot grote verbazing: ‘De wereld van de Eredivisie staat volledig op zijn kop’

Wie bij aanvang van dit seizoen had gezegd dat Ajax met nog elf speelronden te gaan bovenaan zou staan én vijf punten meer zou hebben dan PSV, was ongetwijfeld voor gek verklaard. Dat blijkt ook wel uit de teksten van Willem Vissers na afloop van de ontmoeting tussen Ajax en Go Ahead Eagles. De Amsterdammers wonnen met 2-0 en zetten regerend kampioen PSV daardoor op grote achterstand. Volgens de journalist van de Volkskrant staat de Eredivisie ‘volledig op zijn kop’.

PSV kroonde zich vorig seizoen met overmacht tot kampioen van de Eredivisie. De Eindhovenaren gingen slechts één keer onderuit en scoorden aan de lopende band. Omdat ze er afgelopen zomer in waren geslaagd om de selectie grotendeels intact te houden, werden ze vanzelfsprekend genoemd als gedoodverfde kampioen. Toen Ajax begin november met 3-2 won van PSV en de achterstand daardoor, met ook nog een wedstrijd minder gespeeld, verkleinde tot vijf punten, leken we tóch nog een spannende titelstrijd te krijgen. Maar Ajax presteerde in de laatste weken van de eerste seizoenshelft zeer wisselvallig, terwijl PSV indruk maakte met een 6-1 overwinning op FC Twente en ook Feyenoord kansloos liet (3-0).

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van Gangelen neemt met opmerkelijke verspreking voorschot op landstitel Ajax

Vrijwel iedereen hield al rekening met een nieuw kampioenschap voor PSV, maar hoe anders is de situatie twee maanden later? De Eindhovenaren zijn ontzettend matig uit de winterstop gekomen. Ze speelden in de eerste speelronde van de tweede seizoenshelft gelijk tegen AZ (2-2) en konden ook niet winnen van PEC Zwolle (3-1 nederlaag), NEC (3-3), Willem II (1-1) én FC Utrecht (2-2). Ajax bleef ondertussen zijn wedstrijden winnen, hoe moeizaam het af en toe ook ging. Daardoor gaan de Amsterdammers nu aan de leiding in de Eredivisie en is de voorsprong op PSV zelfs vijf punten. “Ajax, de ploeg die van resultaat een vanzelfsprekendheid maakt, versloeg ook Go Ahead Eagles (2-0) en staat nu vijf punten voor op PSV, in een seizoen dat een nooit verwachte titel kan opleveren”, zo schrijft Vissers op de website van de Volkskrant.

LEES OOK: Valentijn Driessen speelt met vuur en benoemt iets waarover je 'niet mag praten' in Amsterdam

‘Ajax doet niet zomaar wat, is een levensgrote controlekamer’

Volgens de verslaggever staat de Eredivisie dus ‘volledig op zijn kop’. “Nou ja, niet qua namen: 1. Ajax, 2. PSV. Dat is vaker voorgekomen in de historie. Maar wel qua verhoudingen, qua spelersmateriaal, qua prognoses. Qua alles verder. Het is, zoals dribbelaar Noa Lang van PSV afgelopen week zei, toen PSV in de Champions League uit zijn slof was geschoten tegen Juventus: ‘In de Eredivisie doen we maar wat. Het zou een schande zijn als wij met deze selectie geen kampioen worden.’ Ajax doet niet zomaar wat. Ajax is een levensgrote controlekamer van voetbal, een laboratorium. Een zenuwcentrum van berekening”, zo schrijft Vissers. Volgens de journalist is er in Amsterdam over ‘alles’ nagedacht. “En het resultaat is ernaar. Nu al één punt meer verzameld dan in het hele vorige seizoen. Winnen na zware Europese duels. Werken, ploeteren. Donderdag, na het uitschakelen van Union Sint-Gillis in de Europa League, trokken de spelers na middernacht naar het trainingscomplex om te herstellen in het ijsbad.”

LEES OOK: Het Algemeen Dagblad haalt voor concurrenten frustrerende Ajax-bijnaam weer uit de kast

Er zijn weliswaar nog elf wedstrijden te spelen, maar volgens Vissers heeft het ‘alle schijn’ dat de landstitel dit seizoen in Amsterdam belandt. “Vooralsnog staat Ajax vijf punten voor, na de inhaalwedstrijd van zondag tegen Go Ahead Eagles. In bijna elk tijdvak zouden Ajacieden zeggen, op twee derde van de competitie, als club die weet hoe winnen voelt en die branie draagt als tweede vacht: vijf punten voor, met nog elf duels te spelen: dat is beslist. Nu is alles anders, in het seizoen van herstel. Ajax plukt de dag, al begint die soms grauw. Op het eind breekt meestal de zon door, dankzij volharding, een individuele actie, en soms een greintje geluk”, zo klinkt het.

Wie wordt dit seizoen kampioen van Nederland? Laden... 61.7% Ajax 33.4% PSV 4.9% Een andere club, namelijk: 473 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ergernis om ‘rare truc’ van Francesco Farioli bij Ajax: ‘Het is totaal idioot, totale apekool’

In Studio Voetbal spreken Rafael van der Vaart en Arno Vermeulen hun ergernis uit over Ajax-trainer Francesco Farioli.