Het Algemeen Dagblad haalt voor concurrenten frustrerende Ajax-bijnaam weer uit de kast

Ajax boekte zondagmiddag een zeer belangrijke 2-0 overwinning op Go Ahead Eagles, maar ook de achttiende competitiezege van dit seizoen kwam, zoals wel vaker de afgelopen tijd, grotendeels op gelukkige wijze tot stand. Zo dreigden de Amsterdammers in de laatste tien minuten de gelijkmaker te incasseren, maar greep de VAR in vanwege een handsbal. Niet veel later maakte Oliver Edvardsen de beslissende 2-0. Johan Inan heeft het na de ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA dan ook over ‘Lucky Ajax’.

De formatie van coach Francesco Farioli wist voorafgaand aan het duel met Go Ahead Eagles dat het uitstekende zaken kon gaan doen in de titelstrijd. De voorsprong op PSV was al twee punten en bij winst zou die worden vergroot tot vijf punten. Ajax was zich er echter tevens van bewust dat het geen gemakkelijke middag zou gaan worden. Go Ahead Eagles groeide de afgelopen jaren uit tot angstgegner van de recordkampioen en ook zondagmiddag bood het uitstekend tegenstand. Ajax maakte pas in de tweede helft het verschil, al kwam daar dus ook de nodige mazzel bij kijken.

Artikel gaat verder onder video

“Ook in het inhaalduel met Go Ahead Eagles kroop Ajax meerdere keren door het oog van de naald. Tien minuten voor tijd vooral, toen de bezoekers de gelijkmaker al vierden en duur puntenverlies in de titelrace zich aftekende”, zo schrijft Inan op de website van het Algemeen Dagblad. “Maar Ajax ontsnapte en dat was zeker niet voor het eerst dit kalenderjaar. En hoe, want de VAR onderzocht buitenspel, maar vond een handsbal”, zo zag de clubwatcher. Daardoor ging er een streep door de gelijkmaker van de ploeg uit Deventer. Niet lang daarna volgde de bevrijdende 2-0 voor Ajax. Farioli zei na afloop dat je ‘soms een beetje geluk nodig hebt’. “Een beetje? De trainer van Ajax haalde alleen tegen Go Ahead al nog twee keer opgelucht adem”, zo merkt Inan op.

LEES OOK: Ergernis om ‘rare truc’ van Francesco Farioli bij Ajax: ‘Het is totaal idioot, totale apekool’

Kritiek op Joey Kooij

De verslaggever doelt op de strafschop voor Go Ahead Eagles die na ingrijpen van de VAR uiteindelijk werd teruggedraaid, omdat de handsbal van Daniele Rugani toch niet strafbaar werd bevonden, én de tweede gele en daarmee rode kaart voor Gerrit Nauber. “Vooral de eerste ontving de Duitse verdediger snel en gemakkelijk: na het weglopen bij de arbiter”, zo stelt Inan. Go Ahead Eagles-trainer Paul Simonis sprak na afloop zijn ergernis uit over het optreden van scheidsrechter Joey Kooij. “Kooij? Ja, de bekritiseerde leidsman floot na vijftien maanden weer een duel in de Johan Cruijff ArenA. Die stond meteen bol van de interrupties van de VAR. Keer op keer viel het kwartje de goede kant op voor Ajax tegen Go Ahead, dat zich in de eerdere onderlinge ontmoeting (1-1) ook bestolen voelde toen een handsbal van Davy Klaassen onbestraft bleef”, schrijft Inan.

© Imago

Waar de verslaggever van het Algemeen Dagblad dus zijn vraagtekens plaatst bij de beslissingen van Kooij, kan Willem Vissers zich een stuk beter vinden in het optreden van de leidsman. “Het scenario van zondag paste perfect in het seizoen (van Ajax, red.). Buitenstaanders zullen klagen over de arbitrage van de pedante Joey Kooij, maar de twee gele kaarten voor Gerrit Nauber waren te begrijpen, de 1-1 werd terecht afgekeurd (hands) en de strafschop (geen hands) terecht geannuleerd door de VAR. Wat Nauber betreft: eerst overtreding, protesteren en bal wegtrappen, daarna Kian Fitz-Jim opvangen. Hij deed zijn best opzij te stappen, maar liet zijn been onhandig staan”, zo schrijft Vissers op de website van de Volkskrant. “Mogelijk was er wel een overtreding van Daniele Rugani op Jakub Breum, vlak voor de rode kaart”, zo voegt de journalist er nog wel aan toe.

Lucky Ajax

Inan kan zich echter voorstellen dat supporters van ‘concurrerende’ Eredivisieclubs ‘ouderwets’ spreken van ‘een Lucky Ajax’. “Dat komt doordat de Amsterdammers in 2025 de meevallers opstapelen. Zeker als je afgaat op klagende opponenten. Dat begint zelfs vaste prik te worden na wedstrijden van Ajax. Denk aan de foeterende Fortuna-trainer Danny Buijs, nadat Wout Weghorst een penalty had versierd. En wat te denken van Union Sint-Gillis, dat zich bestolen voelde doordat keeper Remko Pasveer bij het uitkomen van Kevin Rodríguez een gebroken neus bezorgde?”, zo klinkt het. In Amsterdam zullen ze er maling aan hebben. De voorsprong op PSV is dankzij de 2-0 zege op Go Ahead vijf punten en na de zenuwslopende ontknoping tegen Union-Sint Gillis staat Ajax in de achtste finales van de Europa League, waarin Eintracht Frankfurt de tegenstander is.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax-debutant Matheus oogst ook ná het laatste fluitsignaal lof: 'Wat een held!'

Winteraanwinst Matheus kan na Ajax - Go Ahead Eagles rekenen op veel lof.