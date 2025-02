Valentijn Driessen speelt met vuur en benoemt iets waarover je 'niet mag praten' in Amsterdam

Valentijn Driessen geeft Ajax een ‘hele grote kans’ om dit seizoen kampioen te worden. De ploeg van trainer Francesco Farioli boekte zondagmiddag een belangrijke 2-0 zege op Go Ahead Eagles, waardoor de voorsprong op eerste achtervolger PSV werd vergroot tot vijf punten. Volgens Driessen mag je in Amsterdam nog niet over het kampioenschap praten, maar heeft ‘iedereen’ binnen Ajax het wel degelijk over de landstitel.

Wie bij aanvang van dit seizoen had gezegd dat Ajax halverwege het seizoen bovenaan zou staan en vijf punten meer zou hebben dan landskampioen PSV, was ongetwijfeld voor gek verklaard. De Amsterdammers eindigden vorig jaar nog op de vijfde plaats en hebben - op papier - een veel mindere selectie dan PSV. Maar nadat Ajax de Eindhovenaren begin november al met 3-2 versloeg, heeft de recordkampioen de regerend titelhouder ook op de ranglijst een flinke dreun verkocht. Het verschil was bij aanvang van de inhaalspeelronde al twee punten en is door de 2-0 zege van Ajax op Go Ahead Eagles opgelopen tot vijf punten.

Artikel gaat verder onder video

“Dus Ajax heeft alles in eigen hand op weg naar het kampioenschap”, zo zegt Driessen in een video-item op de website van De Telegraaf. Door de spelers en staf van Ajax worden de woorden ‘landstitel’ en ‘kampioenschap’ nog nadrukkelijk vermeden en Driessen merkt ook dat je er in Amsterdam (nog) niet over kunt beginnen. “Je mag er hier niet over praten in Amsterdam, maar iedereen weet natuurlijk wat er aan het einde van de rit te wachten staat. Binnen Ajax praat iedereen wel over het kampioenschap. Je staat vijf punten voor met nog een aantal wedstrijden (elf, red.) te spelen, dus als je dit zo volhoudt zoals tegen Go Ahead en met het nodige geluk soms overeind blijft… Maar dit is wat Ajax moest doen na de wedstrijd tegen Union van afgelopen donderdag, toen zijn ze echt tot het gaatje gegaan.”

LEES OOK: Het Algemeen Dagblad haalt voor concurrenten frustrerende Ajax-bijnaam weer uit de kast

Driessen deelt compliment uit aan Ajax

De opstelling van Ajax voor het thuisduel met Go Ahead Eagles was op meerdere posities gewijzigd ten opzichte van de return tegen Union Sint-Gillis. De Amsterdammers werden er zeker niet zwakker van, want in tegenstelling tot afgelopen donderdag verschenen Kenneth Taylor, Bertrand Traoré, Brian Brobbey en Mika Godts allemaal aan de aftrap. Ajax had desondanks, en ook wel zoals verwacht, zijn handen vol aan Go Ahead Eagles. Het verschil werd uiteindelijk pas in de tweede helft gemaakt. “Vandaag (zondag, red.) stonden ze er toch weer, dat moet je eerlijk bekennen”, zo zegt Driessen, die zich kon vinden in de arbitrage beslissingen. “Go Ahead had misschien nog een penalty moeten hebben, maar dat is geen hands. En als die jongen ‘m op zijn arm krijgt, dan is het doelpunt gewoon terecht afgekeurd. In de slotfase werd het snel 2-0 nog door een mislukt schot van Gaaei dat door Edvardsen binnen werd gelopen, dus het zit allemaal niet tegen.”

Driessen ziet dat Ajax al een paar weken een engeltje op zijn schouder heeft. “We weten al een tijdje dat het niet tegenzit en daarom denk ik dat Ajax een hele grote kans maakt om die titel te pakken”, aldus de verslaggever. Ajax hervat de titelstrijd komende zondag met een uitwedstrijd tegen hekkensluiter Almere City. Een week later staat het uitduel met PEC Zwolle op het programma. Op 16 maart komt AZ - met een voor de helft gevuld uitvak - naar de Johan Cruijff ArenA en na de interlandperiode zijn alle ogen gericht op de kraker tussen PSV en Ajax in het Philips Stadion.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ergernis om ‘rare truc’ van Francesco Farioli bij Ajax: ‘Het is totaal idioot, totale apekool’

In Studio Voetbal spreken Rafael van der Vaart en Arno Vermeulen hun ergernis uit over Ajax-trainer Francesco Farioli.