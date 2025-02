FC Utrecht in crisis: nummer drie verliest van hekkensluiter Almere City

FC Utrecht heeft opnieuw een flinke uitglijder gemaakt. De ploeg van trainer Ron Jans verloor in de eigen Galgenwaard van hekkensluiter Almere City met 0-1, waardoor de directe Champions League-plaatsen voor nu even uit zicht zijn. Almere blijft de nummer achttien, maar staat op slechts één puntje van RKC Waalwijk.

Dat FC Utrecht niet in de allerbeste vorm verkeert, dat is al even duidelijk. Van de laatste zeven wedstrijden in de competitie - inclusief het treffen met Almere - heeft Utrecht er slechts eentje gewonnen. Dat was op bezoek bij het eveneens kwakkelende Feyenoord. Daarnaast werden de Domstedelingen eerder deze week al uit de KNVB Beker geknikkerd door Heracles Almelo (2-0).

Artikel gaat verder onder video

Met slechts één schot op doel in de eerste helft van de thuisploeg kan er niet gezegd worden dat FC Utrecht met het mes op de keel aan de wedstrijd begon.

Almere City, de hekkensluiter van de Eredivisie, begon zoals verwacht. Achteruit zakken en hopen op snelle uitbraken, die kwamen er ook genoeg. De Flevolanders wisten aardige kansen bij elkaar te spelen en kwamen zelfs op voorsprong.

Na een half uurtje was het Junior Kadile die een voorzet van Charles-Andreas Brym binnen wist te werken. Erg veel moeite kostte het hem niet, de bal stuiterde vanaf zijn standbeen het Utrecht-doel in. Het is typerend voor de situatie waarin Utrecht verkeert, het zit ze niet mee.

Almere City scoort na bijna 4️⃣ maanden weer eens in een uitwedstrijd 🫡



FC Utrecht 0️⃣-1️⃣ Almere City#utralm pic.twitter.com/irk1Y6zHE6 — ESPN NL (@ESPNnl) February 9, 2025

In de eerste helft was Thomas Robinet nog twee keer gevaarlijk namens Almere, maar Utrecht-doelman Vasilis Barkas wist zijn inzetten te keren. Het was aan de Griek te danken dat de huidige nummer drie van de Eredivisie met rust niet met een nog grotere achterstand moest dealen.

In de tweede helft ging Almere City door met waar het mee begonnen was. Defensieve afspraken goed nakomen en vervolgens hopen op uitbraken. Dat klinkt alsof FC Utrecht met man en macht zou aanvallen, dat was niet zo. De Domstedelingen hadden geen antwoord op de verdedigende stabiliteit van de hekkensluiter van de Eredivisie. Een opvallend beeld.

Op de paal

Na een uur schrok de hele Galgenwaard zich rot, toen Brym uit mocht halen en hard op de paal schoot. Het was symbolisch voor de onzekerheid waar Utrecht mee voetbalde, een kleine kans was genoeg om de wedstrijd in het slot te gooien. Maar aan de andere kant was er ook niet zo veel nodig om de stand toch gelijk te trekken. Miliano Jonathans schoot vanaf een meter of twintig hard op het doel van Almere, maar trof de lat. Het was het grootste wapenfeit van Utrecht, maar het kwam pas na tachtig minuten.

In de slotfase was het voor Almere echt pompen of verzuipen. De hekkensluiter wist goed de tijd vol te spelen, hier en daar wat tijd te rekken en soms zelfs een kaartje te pakken. In de tweede helft kreeg Almere drie gele kaarten van scheidsrechter Robin Hensgens. Thom Haye, Thomas Robinet, Ricardo Visus en Alex Balboa werden allemaal op de bon geslingerd voor ‘professionele' overtredingen.

FC Utrecht bleef in de slotfase aandringen, maar kwam niet tot grote kansen. De grootste mogelijkheid kwam voor de thuisploeg uit een vrije trap, genomen door Souffian El Karouani. Hij mocht van een meter of twintig uithalen, maar Nordin Bakker wist de bal te keren en zo drie punten veilig te stellen voor de hekkensluiter.

Wat betekent dit voor de ranglijst?

Beide ploegen blijven staan waar ze nu staan. Maar Almere komt wat meer in de buurt van RKC, dat op zondagmiddag thuis tegen NAC aantreedt. FC Utrecht blijft ook derde, maar Feyenoord komt wel drie punten dichterbij. Ajax heeft nog twee wedstrijden in te halen en kan zo afstand nemen van de ploeg die eerder dit seizoen nog werd uitgeroepen tot ‘stuntploeg’.