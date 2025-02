Noah Ohio reageert op afgeketste PSV-transfer: 'Volgende dag met grote glimlach terug'

heeft naar eigen zeggen de knop snel om kunnen zetten, nadat hij op Deadline Day een transfer van FC Utrecht naar PSV in rook zag opgaan. De 22-jarige aanvaller was zaterdagavond als invaller dichtbij een overwinning in het Philips Stadion, maar moest toezien hoe Isaac Babadi in blessuretijd alsnog de 2-2 op het bord zette.

PSV ging in de slotweek van de winterse transferperiode nog op zoek naar een extra aanvaller, aangezien Ricardo Pepi dit seizoen door een blessure niet meer in actie komt. Na een vergeefse poging om Loum Tchaouna over te nemen van Lazio Roma, richtte Earnest Stewart zijn vizier op Ohio. PSV en FC Utrecht kwamen er echter niet uit, waardoor er vlak voor het sluiten van de markt alsnog een streep door de transfer ging en Peter Bosz enkel Luuk de Jong overhoudt voor de spitspositie.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'PSV schakelt door en meldt zich bij FC Utrecht voor vervanger Pepi'

De Telegraaf vraagt Ohio of hij hoopt dat PSV zich in de zomermaanden opnieuw voor hem gaat melden. "Ik weet niet of het van de baan is, dat ligt aan hen", reageert de aanvaller, die vervolgens zegt gefocust te zijn op het veroveren van een basisplaats in Utrecht én het EK Onder 21 in Slowakije, waar hij met Jong Oranje hoge ogen hoopt te gooien. Terugblikkend op Deadline Day spreekt Ohio van een 'gekke dag': "In de avond was ik in Eindhoven. Of het rond zou komen of niet wist ik niet. Het ging heel lang door en is uiteindelijk niet doorgegaan."

LEES OOK: Iedereen stort ter aarde na sensationeel gelijkspel bij PSV - FC Utrecht

Een hele grote teleurstelling was het afketsen van de transfer niet voor Ohio: "De volgende dag was ik met een grote glimlach terug op het trainingscomplex. Ik heb de trainer gesproken en de directie. Ik ben heel blij dat ik voor FC Utrecht mag spelen", klinkt het. Dat had ook te maken met de woorden van zijn eigen moeder: "Ik had mama gebeld en mama zei: ‘Alles gaat goed komen.’ Dan slaap ik ook weer lekker", aldus Ohio.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Absurd moment bij PSV - FC Utrecht: Gino Zwirs krijgt geel van Gözübüyük

Een bizar moment in de wedstrijd tussen PSV en FC Utrecht.