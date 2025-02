Eredivisie-routinier plotseling vergeleken met David Beckham: 'Die is hier multimiljonair mee geworden'

In de AD Voetbalpodcast van dinsdag steekt Patrick Woerst de loftrompet over . De inmiddels 35-jarige aanvallende middenvelder van FC Utrecht leverde zaterdagavond een puntgave voorzet af in het uitduel bij PSV, waaruit de 1-1 binnenkopte. Toornstra geeft met de assist én de actie die daaraan voorafging, 'David Beckham-vibes' af bij Woerst.

"Ik moet zeggen dat het een beetje ondersneeuwt, omdat er natuurlijk zóveel aandacht is voor het niet-presteren van PSV", zegt Woerst, voormalig jeugdtrainer bij Sparta Rotterdam en tegenwoordig individueel trainer die met zijn bedrijf Vantage spelers als Denzel Dumfries, Ryan Gravenberch en Jeremy Doku bijstaat. "Terwijl: als ik naar de voorzet die Jens Toornstra geeft kijk, krijg ik toch een beetje Beckham-vibes. Hij staat in eerste instantie rustig een beetje af te wachten wat er gebeurt. Van der Hoorn speelt een duel, uiteindelijk komt de bal bij Toornstra terecht. Wat daarin al heel erg grappig is om te zien, is dat hij even rechts over zijn schouder kijkt. Als je dat beeld ziet vraag je je af of er iets geroepen wordt, of dat hij misschien naar de grensrechter kijkt."

"In mijn optiek doet hij dat om zeker te weten dat hij de ruimte heeft voor zo'n vervolg", gaat Woerst verder. "Dan zie je hem onderkant-voet die bal aannemen. Daar wordt ook vaak over gesproken, hoe je dat nou doet. Dat doet hij heel functioneel. Vervolgens zie je het moment dat hij oogcontact heeft met Van der Hoorn, die ook aangeeft met zijn vinger waar hij de bal wil hebben. En dan volgt de voorzet: Bend it like Beckham, Etienne", zegt Woerst tegen host Etienne Verhoeff.

Verhoeff zegt te moeten terugdenken aan de manier waarop Jordan Teze bij PSV vaak als aangever fungeerde bij doelpunten van Luuk de Jong, waarop Woerst aanstipt dat Jetro Willems dat eerder ook zo kon. "Maar terug in de tijd is David Beckham daar multimiljonair mee geworden, met de vroege voorzet. En Jens Toornstra laat dat hier ook zien", besluit Woerst het onderwerp.

🎯 LA TÊTE DE MIKE VAN DER HOORN ! Quel centre millimétré de Jens Toornstra qui trouve la tête de l'arrière gauche qui s'est parfaitement projeté pour placer une tête qui fini au fond des filets de Walter Benitez. 1-1



[🎥: @GoalsXtra]#PSVUTR pic.twitter.com/2kF1VzVVH8 — 🇫🇷 Foot néerlandais 🇳🇱 (@Foot_NL) February 15, 2025

