Kenneth Perez is zichzelf even niet: ‘Normaal ben jij de baas over je emoties, maar nu zag ik…’

Kenneth Perez heeft intens genoten van de assist die zaterdagavond afleverde namens FC Utrecht in de uitwedstrijd tegen PSV (2-2). Volgens ESPN-collega Milan van Dongen maakte de assist van Toornstra veel los bij de Deense analist.

Perez en Van Dongen waren zaterdag samen aanwezig in het Philips Stadion om verslag te doen van het duel tussen PSV en FC Utrecht. De assist van Toornstra bij de 1-1 was van grote schoonheid: met een afgemeten en afdraaiende voorzet bediende de ervaren middenvelder ploeggenoot Mike van der Hoorn, die vervolgens van dichtbij met het hoofd scoorde.

“Dit is geen blinde voorzet. Dit is echt gewoon iemand uitzoeken: pinpoint”, reageert Perez zondagavond in het televisieprogramma Dit was het Weekend lovend wanneer hij de assist van Toornstra nogmaals ziet.

Van Dongen geeft aan dat de reactie van Perez live in het stadion hem verraste. “Jij bent normaal redelijk de baas over je emoties, maar ik zag gisteren echt: oh! Jij genoot echt van die bal.”

Perez: “Dat is omdat je heel vaak gewoon een blinde voorzet ziet. Die wordt dan af en toe ook ingekopt en dan zegt men: oh, wat een voorzet! Maar dit is echt: aannemen, kijken waar je de bal wil hebben en het dan ook nog uitvoeren. Ja, ik kan daar wel van genieten.”

