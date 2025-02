Opmerkelijke reactie van Kenneth Perez wanneer Abdelhak Nouri in beeld komt

In het televisieprogramma Dit was het Weekend van ESPN ging het zondagavond kort over Abdelhak Nouri. Toen het doelpunt dat de voormalig middenvelder bij zijn debuut voor Ajax maakte tegen Willem II werd getoond, volgde een opmerkelijke reactie van analist Kenneth Perez.

Nouri werd in 2017 tijdens een oefenwedstrijd van Ajax tegen Werder Bremen getroffen door een hartstilstand en liep daarbij ernstig en blijvend hersenletsel op. Het doelpunt dat hij in september 2016 uit een vrije trap maakte bij zijn debuut voor Ajax tegen Willem II, werd zondagavond getoond door ESPN.

Artikel gaat verder onder video

Aanleiding was het Ajax-debuut van Rayane Bounida zondag tegen Heracles Almelo (4-0 overwinning). De achttienjarige Belg met Marokkaanse roots verscheen na afloop voor de camera van ESPN en sprak met verslaggever Hans Kraay junior onder meer over Abdelhak Nouri.

LEES OOK: Hans Kraay junior doet Rayane Bounida bijzonder verzoek over Abdelhak Nouri

Bounida gaf daarbij aan een goede band te hebben met Nouri en hem vaak te bezoeken. “Ik heb gezegd dat ik Appie’s droom wilde waarmaken. Dat is vandaag gebeurd, maar het stopt hier niet bij. Ik hoop dat ik Appie nog blijer kan maken. Appie scoorde wel bij zijn debuut. Dat is mij niet gelukt, maar misschien de volgende keer”, zei Bounida.

Die laatste opmerking van Bounida was voor ESPN reden om het doelpunt van Nouri tegen Willem II te tonen. Dat zorgde voor een opmerkelijke reactie bij Perez: de oud-voetballer en analist leek het moeilijk te hebben met het zien van de beelden. “Oh, gek om hem weer te zien, eigenlijk”, zei Perez. De Deen plaatste vervolgens zijn linkerhand op zijn neus, wreef over zijn kin en kneep de ogen stevig dicht.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax-fans reageren vol ongeloof bij zien van herhaling op het grote scherm

Bij ESPN is te horen hoe de fans van Ajax verwonderd reageren tegen Heracles Almelo bij het zien van een herhaling op het grote scherm in de Johan Cruijff ArenA.