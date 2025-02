Feyenoord-fans keren zich tegen eigen speler, verontwaardigde reacties bij teamgenoten

heeft zondagmiddag na 25 minuten voetballen in de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord voor onbegrip en woede gezorgd. De Braziliaanse aanvaller ging in kansrijke positie voor eigen succes en hielp zo een grote mogelijkheid om zeep.

Paixão pikte de bal na een klein halfuur op het middenveld op, na slordig balverlies van Josip Sutalo. Er ontstond vervolgens een overtalsituatie voor Feyenoord op de helft van Ajax, waarbij Paixão met drie teamgenoten van Feyenoord tegenover drie verdedigers van Ajax stond.

Praat hier mee in ons liveverslag van Ajax – Feyenoord!

Artikel gaat verder onder video

Paixão had op links bijvoorbeeld voor Ayase Ueda kunnen kiezen en op rechts voor Anis Hadj Moussa, maar koos er in plaats van de bal af te geven voor vanaf ongeveer 25 meter op doel te vuren. Het schot van de Braziliaan ging meters over het doel van Ajax, hetgeen tot verontwaardigde reacties zorgde bij onder anderen Hadj Moussa, maar ook Antoni Milambo. “De keuze van Paixão is hier volledig de verkeerde!”, riep commentator Mark van Rijswijk bij ESPN.

In de Johan Cruijff ArenA zijn geen supporters van Feyenoord aanwezig. Fans van de Rotterdamse club uiten op X echter massaal hun onvrede over de keuze van de buitenspeler om voor eigen succes te gaan. Zij zien een terugkerend probleem bij Paixão. Dat wordt onderschreven door tactisch journalist Pieter Zwart van Voetbal International. “Klassiek Igor Paixão. In kansrijke situatie zelf knallen van grote afstand”, schrijft Zwart.

Verontwaardigde reacties bij Antoni Milambo en Anis Hadj Moussa:

© EPSN

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Leonne Stentler komt met zeer pijnlijke benaming voor Klassieker tussen Ajax en Feyenoord

De NOS-analiste heeft geen hoge verwachtingen van De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord.