Feyenoord en PSV morsen punten, chaos bij mini-Klassieker - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Feyenoord wist in de eerste Eredivisie-wedstrijd onder interim-trainer Pascal Bosschaart niet te winnen van NAC Breda. Het duel eindigde in een doelpuntloos gelijkspel, waardoor de Rotterdammers kostbare punten lieten liggen. Ondertussen heeft Ajax een belangrijke slag geslagen door het contract van toptalent Rayane Bounida te verlengen tot medio 2028. De jonge Belg blijft daarmee uit handen van Europese topclubs.

Feyenoord morst kostbare punten in eerste Eredivisie-wedstrijd onder Bosschaart

Feyenoord heeft in Breda gelijkgespeeld tegen NAC. Het was de eerste Eredivisie-wedstrijd met Pascal Bosschaart aan het roer bij de Rotterdammers, maar de ploeg uit Rotterdam-Zuid wist uiteindelijk niet te winnen. Igor Paixão leek twintig minuten voor het einde de matchwinner te worden, maar hij werd uiteindelijk afgevlagd voor buitenspel. NAC Breda bood prima partij aan de nummer vijf van de ranglijst: 0-0. Lees hier meer over de wedstrijd.

Ajax komt met goed nieuws voor fans en bevestigt langverwachte contractverlenging

Ajax heeft Rayane Bounida definitief weten te behouden, dat bevestigen de Amsterdammers via de officiële kanalen. Het achttienjarige talent zette zaterdag aan het eind van de middag zijn handtekening onder een contract tot medio 2028, met daarbij de optie voor nog een seizoen. Lees hier meer over de contractverlenging.

Mini-Klassieker ontspoort volledig: Feyenoord- en Ajax-talenten gaan met elkaar op de vuist

De mini-Klassieker tussen Feyenoord Onder 19 en de leeftijdsgenoten van Ajax is zaterdagmiddag flink uit de klauwen gelopen. Dat schrijft Wessel Kroon van Ajax Showtime op X. Aanleiding voor de knokpartij was een venijnige overtreding van Feyenoord-talent Ayoub Ouarghi. Lees hier meer over de vechtpartij.

Iedereen stort ter aarde na sensationeel gelijkspel bij PSV - FC Utrecht

PSV is er op eigen veld niet in geslaagd om van FC Utrecht te winnen. In een wedstrijd die vooral bestond uit eenrichtingsverkeer, leek Utrecht te gaan winnen, maar niets bleek minder waar. Het stond al vroeg in de wedstrijd 1-1 in het Philips Stadion, maar in de slotfase van het duel schoten de Domstedelingen ook de winnende treffer tegen de touwen. Althans, zo leek het. Isaac Babadi schoof in de 92ste minuut de 2-2 binnen. Lees hier meer over de wedstrijd.

