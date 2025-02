Aan Feyenoord gelinkte Van Bommel wijst favoriet aan voor return in San Siro: 'Dát kan het verschil maken'

Mark van Bommel, die veelvuldig in verband gebracht met het hoofdtrainerschap van Feyenoord, zegt dat AC Milan dinsdagavond favoriet is om ten koste van de Rotterdammers door te dringen tot de achtste finales van de Champions League. In gesprek met La Gazzetta dello Sport legt de oud-speler van de Rossoneri uit wat volgens hem het verschil gaat maken in de return in San Siro.

Van Bommel (47) vertrok afgelopen zomer na twee jaar als hoofdtrainer van het Belgische Royal Antwerp FC. De oud-international is momenteel veelvuldig te zien als analist op televisie, maar wordt gezien als potentiële opvolger van Brian Priske bij Feyenoord. Van Bommel gaf zelf al ronduit toe open te staan voor het hoofdtrainerschap van de Rotterdammers, maar gaf maandagavond in het Ziggo-programma Rondo aan tot op heden niet te zijn benaderd.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Krabbendam onthult nieuwe kandidaat-trainer Feyenoord: 'Hij ligt wél goed bij alle partijen'

In het interview met La Gazzetta laat Van Bommel zijn licht schijnen over de dubbele confrontatie tussen Feyenoord en AC Milan in de tussenronde van de Champions League. De Rotterdammers beginnen dinsdagavond met een minimale voorsprong aan de return in San Siro, omdat de heenwedstrijd door een vroege treffer van Igor Paixão eindigde in een 1-0 overwinning. "Ik ben het volledig eens met wat trainer Sergio Conceição en zijn spelers zeiden na afloop van die wedstrijd", zegt Van Bommel. "Milan speelde niet erg intens, het ontbrak aan agressie."

LEES OOK: Italiaanse media voeren druk op bij Santiago Giménez voorafgaand aan return tegen 'zijn' Feyenoord

"Dat is zonde, want dit is een zeer competitieve spelersgroep van de hoogste kwaliteit, die echter worstelt om als een team op te treden. Individueel zijn de spelers heel, heel sterk. Maar als het je aan vastberadenheid ontbreekt, dan speel je op een zesje. Ik zeg niet dat je altijd een tien moet halen, maar wel minimaal een acht", vervolgt Van Bommel. "Als je er niet het maximale in stopt, dan maak je het makkelijker voor de tegenstander, zoals we in Nederland hebben gezien." Desalniettemin denkt de Limburger dat Milan dinsdagavond favoriet is. "De sfeer in het stadion is ongelooflijk, dat kan het verschil maken. Ik herinner het me nog goed, hoe de Curva de hele wedstrijd blijft zingen. De return in eigen huis spelen is altijd een voordeel, in dit geval nog wel meer. AC Milan moet deze kans benutten, het is absoluut noodzakelijk om verder te komen in de Champions League, besluit Van Bommel het onderwerp.