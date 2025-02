Italiaanse media voeren druk op bij Santiago Giménez voorafgaand aan return tegen 'zijn' Feyenoord

Italiaanse media verwachten dat dinsdagavond in de returnwedstrijd tussen AC Milan en Feyenoord veel beter voor de dag komt dan vorige week in De Kuip het geval was. De Mexicaanse spits maakte in de winter de overstap van Rotterdam-Zuid naar Milaan en is in de Italiaanse competitie uitstekend begonnen, maar lag bij zijn razendsnelle terugkeer in De Kuip aan de ketting bij zijn voormalige ploeggenoten Dávid Hancko en Thomas Beelen.

Milan telde, inclusief bonussen, een recordbedrag van 35 miljoen euro neer om Giménez over te nemen van Feyenoord. De 23-jarige spits betaalt het vertrouwen in de Serie A meteen terug en kwam in zijn eerste twee competitieduels, met Empoli (0-2) en Hellas Verona (1-0), telkens eenmaal tot scoren. Zijn terugkeer in De Kuip verliep daarentegen minder voorspoedig. Giménez kwam er tegen Feyenoord niet aan te pas en werd in de slotfase afgelost door concurrent Tammy Abraham. Die slaagde er echter ook niet in de vroege 1-0 van Igor Paixão ongedaan te maken, waardoor Feyenoord dinsdagavond om 18.45 uur met een minimale voorsprong begint aan de return in San Siro.

La Gazzetta dello Sport voert de druk op de thuisploeg alvast op: "AC Milan, dat de Champions League zeven keer heeft gewonnen, moet minimaal de laatste zestien bereiken", stelt de roze sportkrant. Daartoe moet vooral Giménez zich verbeteren ten opzichte van de heenwedstrijd: "In San Siro zou hij niet moeten lijden aan het stockholm-syndroom waar hij in de heenwedstrijd last van had", schrijft verslaggever Sebastian Vernazza. "In wat tot een paar dagen eerder zijn stadion was, hielden zijn vroegere teamgenoten en fans zijn hart en ziel gegijzeld en dat weerhield hem ervan om zichzelf uit te drukken", analyseert Vernazza.

"Achteraf was het beter geweest om Abraham te laten spelen", concludeert de journalist dan ook. Op eigen veld zouden dergelijke sentimenten niet meer moeten spelen bij de Mexicaan, zo denkt Vernazza: "We verwachten dat Giménez ontsnapt aan de gevangenis van zijn gevoelens en gaat scoren tegen 'zijn' Feyenoord. De elf miljoen euro die het bereiken van de achtste finales oplevert zijn ook nodig om een deel van de investering die Milan in Giménez gedaan heeft af te dekken", beargumenteert de krant.

'AC Milan met twee nieuwe namen in return tegen Feyenoord'

Football Italia verwacht ten opzichte van de wedstrijd in De Kuip twee wijzigingen in de basisopstelling van AC Milan. Trainer Sergio Conceição zou in het centrum van zijn defensie weer een plek inruimen voor de Engelsman Fikayo Tomori, wat ten koste zou gaan van Malick Thiaw. Ook Christian Pulisic zou uit het basiselftal verdwijnen, in zijn plaats verschijnt Yunus Mensah naar verwachting aan de aftrap.

Vermoedelijke opstelling AC Milan tegen Feyenoord: Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Hernández; Fofana, Reijnders; Musah, João Félix, Leão; Giménez.

