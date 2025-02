Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bosschaart moet puzzelen tegen AC Milan

Pascal Bosschaart heeft een behoorlijke puzzel te leggen bij Feyenoord, dat dinsdag om 18.45 uur de return in de tussenronde van de Champions League tegen AC Milan speelt. De Rotterdammers verdedigen in San Siro de 1-0 voorsprong die vorige week zo knap werd verkregen in de eigen Kuip. Dit is de vermoedelijke opstelling van Feyenoord in het uitduel tegen AC Milan.

Feyenoord blijft, ook onder de interim-trainer, worstelen met een enorme lijst aan geblesseerden. Bosschaart moest afgelopen week lijdzaam toezien hoe nog eens twee spelers die in de heenwedstrijd in de basis verschenen afhaakten voor de return. Voor aanvoerder Quinten Timber zit het seizoen er zelfs helemaal op, zo werd maandag duidelijk. Ook spits Ayase Ueda is er niet bij. Bovendien is Bart Nieuwkoop, die er in De Kuip al niet bij was, vermoedelijk óók maanden uit de roulatie.

Buiten dat drietal kan Bosschaart in San Siro geen beroep doen op de langer geblesseerden Justin Bijlow en Jordan Lotomba. Ook voor Gernot Trauner, Facundo González, Ramiz Zerrouki en In-beom Hwang komt het duel in Italië te vroeg. Quilindschy Hartman en winteraanwinsten Stéphano Carillo en Oussama Targhalline zijn op hun beurt dan weer niet ingeschreven voor de knock-outfase van de Champions League. Het enige goede nieuws is dat Calvin Stengs wél op het vliegtuig naar Milaan is gestapt. De aanvallende middenvelder kan in San Siro een half uur in actie komen, maakte Bosschaart maandag duidelijk.

Timon Wellenreuther verdedigt dinsdagavond, zoals gebruikelijk, het doel van Feyenoord. Achterin lijken Givairo Read en Gijs Smal zeker van een basisplaats op de backposities en zal het centrum vermoedelijk andermaal gevormd worden door Thomas Beelen en Dávid Hancko. Op het middenveld zijn winteraankoop Jakub Moder en Antoni Milambo naar verwachting opnieuw van de partij en lijkt de tegenvallende Luka Ivanusec de meest logische vervanger van aanvoerder Timber. Voorin zijn Anis Hadj Moussa en Igor Paixão zekerheidjes op de vleugels en zal Julián Carranza door de absentie van Ueda vermoedelijk de spits van dienst zijn.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Milambo, Ivanusec; Hadj Moussa, Carranza, Paixão.

𝗭𝗼 𝘃𝗲𝗲𝗹 𝗯𝗹𝗲𝘀𝘀𝘂𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗮𝘁 𝗷𝗲 𝗲𝗲𝗻 𝗴𝗲𝗵𝗲𝗹𝗲 𝗼𝗽𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗸𝗮𝗻 𝗺𝗮𝗸𝗲𝗻… 😳🚑

Feyenoord mist morgen tegen AC Milan zó veel spelers dat je er een compleet elftal mee kunt vullen. 🔴⚪ Op welke positie zou deze ploeg in de Eredivisie eindigen? 🤔 pic.twitter.com/GhusI5jUot — FCUpdate.nl (@FCUpdate_nl) February 17, 2025

