Driessen ziet zwakke schakel bij Feyenoord: ‘Die weet niet eens meer dat een bal rond is’

Valentijn Driessen ziet in geen goede vervanger voor de vele geblesseerden bij Feyenoord, vertelt hij in Kick-off met Valentijn Driessen. De Kroaat zag in de winterse transferperiode een vertrek in rook opgaan, maar mocht in de basis beginnen in het duel met NAC Breda (0-0) van zaterdag.

In de Telegraaf-podcast gaat het over de vele blessures bij Feyenoord. Mike Verweij ziet een probleem voor Feyenoord-interim Pascal Bosschaart na de wedstrijd tegen NAC: Zonder (In-Beom red.) Hwang en (Quinten) Timber is dat middenveld zo gammel. Ik denk dat Feyenoord, als die niet heel snel terugkomen, een heel groot probleem gaat krijgen.” Vlak na het uitkomen van de podcast wordt bekend dat Timber vanwege zijn blessure de rest van het seizoen moet missen.

Driessen is het eens met Verweij en wijst nog een probleem aan op het middenveld: “Als je eenmaal met Ivanusec op 'tien' moet spelen, nou, die was slecht zeg, werkelijk ongelooflijk. Die weet niet eens meer dat een bal rond is. Waar die mee bezig is, vraag je je echt af.”

De Kroatische aanvallende middenvelder en buitenspeler leek Feyenoord niet zo lang geleden nog te gaan verlaten. Feyenoord en Dinamo Zagreb, zijn vorige club, zouden akkoord zijn over een huurdeal met optie tot koop, maar de terugkeer ging niet door. De Rotterdammers zouden de stekker er op het laatste moment hebben getrokken vanwege het vertrek van Brian Priske. Zo zou er volgens de zaakwaarnemer van de Kroaat de mogelijkheid zijn dat een nieuwe trainer Ivanusec wel aan spelen toe laat komen.

In aanloop naar de Champions League-return tegen AC Milan van dinsdag meldde Bosschaart dat hij wél weer voor een halfuur kan beschikken over Calvin Stengs, die op de weg terug is van een blessure en ook op de 'tien'-positie kan spelen.

De positie van algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese bij Feyenoord lijkt niet meer zo zeker.