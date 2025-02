Mark van Bommel reageert opnieuw op vermeende interesse van Feyenoord

Mark van Bommel heeft maandagavond bij Rondo op de vermeende interesse van Feyenoord gereageerd. De voormalig middenvelder zou in beeld zijn om Brian Priske op te volgen, maar is nog altijd niet benaderd door de Rotterdammers.

Feyenoord nam vorige week per direct afscheid van Priske als hoofdtrainer. Afgelopen week zijn veel namen de revue gepasseerd, waaronder die van Van Bommel. De clubloze trainer is maandagavond te gast bij Rondo op Ziggo Sport, waar Wytse van der Goot hem direct vraagt of zijn telefoon afgelopen week nog is gegaan. “Ik weet wat je bedoelt, maar er is nog steeds niet gebeld.” Dinsdag liet de voormalig PSV’er al weten open te staan voor gesprekken met Feyenoord.

“Weet je wat het belangrijkste is voor Feyenoord?”, vraagt Van Bommel zich vervolgens hardop af. “Dat het daar rustig wordt, wie er ook trainer is. Op het veld zie je dat ook een beetje, het moet gewoon rustig worden.” Hoewel het voor Van Bommel dus niet uitmaakt wie er voor de groep komt te staan in De Kuip, weet tafelgenoot Rafael van der Vaart wel wie hij aan zou stellen.

“Hij is gewoon de ideale trainer”, zegt de oud-international direct, terwijl hij naar Van Bommel kijkt. Dat de clubloze trainer het niet wil zeggen, heeft volgens Van der Vaart te maken met dat hij ‘te beleefd’ is. “Maar het zou echt de perfecte stap voor hem zijn. Maar ook voor Feyenoord. Daar ben ik wel van overtuigd.”

