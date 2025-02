Kenneth Perez schetst gitzwart scenario voor Quinten Timber

Kenneth Perez vreest dat nooit meer helemaal de oude zal worden, zo geeft hij aan in Voetbalpraat. De aanvoerder van Feyenoord liep vorige week een zware knieblessure op, die de analist deed denken aan de blessure van . De oud-middenvelder kwakkelde na zijn kruisbandblessure regelmatig met knieklachten.

Voor Timber sloeg het noodlot vorige week toe. De middenvelder van Feyenoord landde in de thuiswedstrijd tegen AC Milan (1-0) verkeerd op zijn knie. Hoewel hij nog bijna een kwartier verder kon spelen, moest hij de strijd vlak voor tijd toch staken. Maandag werd bekend dat Timber is geopereerd aan zijn knie en de rest van het seizoen mist. Perez noemt dit ‘sneu’ voor de middenvelder.

“Hij is iemand die aan de vooravond van zijn doorbraak in het internationale voetbal staat”, legt Perez die woordkeuze uit. “Supergoed bezig, geroken aan het Nederlands elftal, aanvoerder van Feyenoord. Goed op weg naar de Europese subtop, top.” De blessure van Timber zal hem volgens Perez daarin flink terugwerpen. Feyenoord maakt melding van een blessure aan de buitenband van de knie, maar volgens de analist ‘kan het bijna niet anders’ dan dat het om een blessure aan de achterste kruisband gaat. “Maar welke blessure het ook is, dat werpt je wel terug in je hele voetballeven.”

Vergelijking met Strootman

Volgens Perez komt het vaak genoeg voor dat spelers na een knieblessure ‘nooit echt terugkomen op niveau’. De oud-prof vindt met name Strootman, die in 2014 zijn kruisband scheurde, daar een goed voorbeeld van. “Die kwam ook zo neer en ging even vijf minuten door.” Datzelfde gold ook voor Timber. “Dus dat was hetzelfde scenario.” Maarten Wijffels en Arno Vermeulen noemen ook Marco van Ginkel en Calvin Stengs als goede voorbeelden van spelers die het altijd moeilijk hebben gehad met hun knie.

Rectificatie door ESPN

Na de reclame begint Wouter Bouwman weer over de knieblessure van Timber. “Hij heeft een blessure aan de buitenband van de knie. Dus niet per se een blessure aan de kruisband of achterste kruisband. De buitenband, dat het even duidelijk is”, maakt de presentator van ESPN duidelijk. Als Perez vervolgens weer aangeeft dat dat enkel is wat is gecommuniceerd, benadrukt Bouwman dat het ‘niet de kruisband schijnt te zijn’. “Dat zou heel mooi zijn”, besluit Perez vervolgens.

