Tijdens AC Milan - Feyenoord verschijnen er tweets op account van Santiago Giménez

AC Milan - Feyenoord was nog in volle gang, toen vier tweets retweette over zichzelf. De spits had na 37 seconden zijn oude club pijn gedaan en wilde daar mogelijk extra aandacht voor.

Milan - Feyenoord stond voor Giménez in teken van het weerzien met zijn voormalige werkgever. De Mexicaan had in de eerste seizoenshelft Europees nog met de Rotterdammers meegedaan, maar maakte tijdens de winterstop de overstap naar i Rossoneri. In De Kuip kon Giménez geen potten breken, maar in San Siro was het al vrij snel raak. Na 37 seconden had de spits de bal al in het doel van Timon Wellenreuther geknikt.

Na de rode kaart van Theo Hernández in de tweede helft moest de Italiaanse ploeg in de defensieve stellingen. Dat betekende ook dat Giménez na 71 minuten gewisseld zou worden. Twee minuten later zag hij zijn oude werkgever scoren: invaller Julián Carranza kopte binnen na een voorzet van Hugo Bueno (1-1).

Op de bank leek Giménez nog vooral bezig te zijn met zijn vroege doelpunt. Tijdens het slot van de wedstrijd werden er namelijk vier tweets over zijn goal geretweet. Het is nog de vraag of de Mexicaan hier zelf verantwoordelijk voor was, of dat iemand anders achter het account van de nieuwe speler van Milan zat.

