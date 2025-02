De eerste opstelling van Pascal Bosschaart bij Feyenoord is bekend

De opstelling van Feyenoord voor het heenduel met AC Milan in de tussenronde van de Champions League is bekend. Interim-trainer Pascal Bosschaart heeft in zijn basiself een plekje ingeruimd voor Givairo Read en Jakub Moder, die woensdagavond voor het eerst namens Feyenoord zullen aantreden in het miljardenbal.

Read is dit seizoen een van de lichtpuntjes in Rotterdam-Zuid. De rechtsback liet zich in de eerste seizoenshelft al een aantal keer van een veelbelovende kant zien in de Eredivisie. In de Champions League was er geen speeltijd voor hem weggelegd, omdat Feyenoord hem niet had ingeschreven voor de competitiefase. Read is een van de drie ‘nieuwe’ spelers die door de Rotterdammers zijn ingeschreven voor de knock-outfase. Interim-trainer Bosschaart gooit de jonge rechtsback dus meteen voor de leeuwen. Deels noodgedwongen, omdat de tijdelijke vervanger van Brian Priske geen beroep kan doen op Bart Nieuwkoop en Jordan Lotomba.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Feyenoord-watcher onthult: 'Vrienden van Feyenoord duwen déze trainer naar voren'

Nieuwkoop en Lotomba zijn woensdagavond niet de enige afwezigen bij Feyenoord in de thuiswedstrijd tegen AC Milan. Bosschaart kan eveneens geen beroep doen op Gernot Trauner, Justin Bijlow, Ramiz Zerrouki, Calvin Stengs en Chris-Kévin Nadje. Ook In-Beom Hwang is niet van de partij. De Zuid-Koreaan liet de afsluitende training van dinsdag aan zich voorbijgaan en zal het eerste duel met de Italiaanse topclub dus moeten missen. Bosschaart heeft in zijn opstelling daardoor ook plek voor Moder. De Poolse middenvelder kwam in de voorbije transferwindow over van Brighton & Hove Albion. Hij vormt tegen AC Milan samen met Antoni Milambo en Quinten Timber het middenveld.

LEES OOK: Feyenoord schuwt 'oorlog' met Giménez niet: 'Als het nodig is, zet ik die tackle in'

Onder de lat staat Timon Wellenreuther, terwijl de defensie naast Read bestaat uit Thomas Beelen, Dávid Hancko en Gijs Smal. Voorin kiest Bosschaart voor Anis Hadj Moussa en Igor Paixão als vleugelspelers, terwijl Ayase Ueda in de punt van de aanval staat. De Japanner moest afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam Julián Carranza nog voor zich dulden. Ueda was tijdens het laatste thuisduel van Feyenoord in de Champions League nog trefzeker: hij bepaalde de eindstand tegen Bayern München op 3-0. De andere twee doelpunten in die wedstrijd werden gemaakt door Santiago Giménez, die Feyenoord onlangs inruilde voor AC Milan.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Milambo, Moder, Timber; Hadj Moussa, Ueda, Paixão.

De ontmoeting tussen Feyenoord en AC Milan begint om 21.00 uur. De ploegen treffen elkaar volgende week dinsdag in Noord-Italië. AC Milan is als nummer zeven van de Serie A afgereisd naar Rotterdam. De formatie van coach Sérgio Conceição boekte afgelopen zaterdag een zwaarbevochten 0-2 overwinning op Empoli. Invaller Giménez nam de tweede Milanese treffer voor zijn rekening.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Mark van Bommel komt met duidelijke reactie op speculatie over Feyenoord

Mark van Bommel staat ervoor open om Brian Priske op te volgen als hoofdtrainer van Feyenoord.