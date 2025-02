Feyenoord schuwt 'oorlog' met Giménez niet: 'Als het nodig is, zet ik die tackle in'

heeft er weinig moeite mee om woensdagavond zonder handrem tegen te spelen. De aanvoerder van Feyenoord gunt de Mexicaan het beste, behalve voor de komende twee ontmoetingen tegen AC Milan in de Champions League.

Giménez speelde uiteindelijk tweeënhalf jaar in Rotterdam, voordat hij de overstap maakte naar AC Milan. Het toeval wil dat de spits zijn basisdebuut lijkt te gaan maken tegen zijn oude club. Giménez zou zo Feyenoord pijn kunnen gaan doen. Timber lijkt zich in ieder geval niet in te gaan houden in duels met zijn vriend en oud-ploeggenoot. "Buiten het veld zijn we familie, dat weet Santi ook. Op het veld is het oorlog. Voor hem geldt hetzelfde", vertelt de Nederlander in gesprek met Ziggo Sport.

Mogelijk komt de kennis die men bij Feyenoord over Giménez heeft, nog wel van pas. "We kennen hem heel goed. Hopelijk is dat in ons voordeel, omdat we weten hoe hij speelt. Als het nodig is, zet ik die tackle in: honderd procent." Toch is de oud-spits van Feyenoord niet de enige die de Rotterdammers pijn kan doen. Met Rafa Leão, Christian Pulisic en João Félix hebben de Italianen meer aanvallend geschut, weet ook Timber. "Om Giménez heen hebben ze nog meer goede spelers, we moeten rekening houden met iedereen."

Reactie Giménez

Op de website van AC Milan deelde Giménez al eerder zijn gedachten over dit voor hem persoonlijk speciale affiche. "Er zijn veel gemengde gevoelens. Nu ik hier bij Milan zit, is het prachtig om herenigd te worden met mijn familie in Rotterdam. Feyenoord is een club waar ik zo veel gevoelens voor koester, we hebben ongelooflijke momenten beleefd. Zo neem ik ook afscheid van de club, het wordt een speciale avond."

