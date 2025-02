Giménez als basisspeler terug in De Kuip? Dit is de vermoedelijke opstelling van AC Milan tegen Feyenoord

Feyenoord neemt het woensdagavond in de tussenronde van de Champions League op tegen AC Milan, waar naar verwachting voor het eerst in de basis mag starten. De Mexicaanse spits verruilde de Rotterdamse club nog geen twee weken geleden voor een recordbedrag voor de Italiaanse grootmacht.

Giménez speelde uiteindelijk tweeënhalf seizoen voor Feyenoord en was daarin zeer succesvol. De Mexicaan kwam in 105 officiële wedstrijden voor de Stadionclub tot 65 doelpunten en veertien assists. Met Feyenoord werd Giménez in zijn debuutjaar direct kampioen van Nederland, afgelopen seizoen voegde legde hij met de club beslag op de KNVB Beker. De transfer van de spits naar Milaan levert Feyenoord, inclusief bonussen, een bedrag van 35 miljoen euro op. Daarmee is het clubrecord van Mats Wieffer, die afgelopen zomer voor 32 miljoen euro werd weggekocht door Brighton & Hove Albion, gesneuveld.

LEES OOK: Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bosschaart hakt knopen door tegen AC Milan

Op 5 februari debuteerde Giménez voor AC Milan, als invaller in de kwartfinale van de Coppa Italia tegen AS Roma. De spits was als aangever betrokken bij de totstandkoming van de 3-1, van de voet van mede-debutant João Félix. Afgelopen zondag gunde Milan-trainer Sergio Conceição Giménez een helft speeltijd in het Serie A-duel bij Empoli. De Mexicaan onderscheidde zich opnieuw: eerst naaide hij tegenstander Luca Marianucci een rode kaart aan, even later maakte hij op fraaie wijze zijn eerste treffer in Italiaanse dienst, waarmee hij de eindstand op 0-2 bepaalde.

'Drietal maakt Europees debuut voor AC Milan in De Kuip'

Woensdagavond mag Giménez zich volgens Italiaanse media opmaken voor zijn eerste basisplaats namens de Rossoneri, uitgerekend in het stadion waar hij de afgelopen jaren schitterde. De Mexicaan zal volgens Sky Sport Italia als eenzame spits starten in een 4-2-3-1-formatie, met achter zich het trio Christian Pulisic - Félix - Rafael Leão. Centraal op het middenveld ruimt Conceição, zoals gebruikelijk, naar verwachting opnieuw een basisplaats in voor Oranje-international Tijjani Reijnders. In de verdediging maakt rechtsback Kyle Walker naar verwachting eveneens zijn Europese debuut voor AC Milan. De 34-jarige Engelsman werd deze winter op huurbasis overgenomen van Manchester City.

Vermoedelijke opstelling AC Milan: Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernández; Fofana, Reijnders; Pulisic, Félix, Leão; Giménez

