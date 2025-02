Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bosschaart hakt knopen door tegen AC Milan

Een gehavend Feyenoord treedt woensdagavond aan tegen AC Milan. Debuterend interim-trainer Pascal Bosschaart heeft de nodige knopen door te hakken. De vermoedelijke opstelling van Feyenoord vind je in dit artikel.

Bosschaart zei op de persconferentie van dinsdagmiddag te verwachten dat Feyenoord 'zeven of acht spelers' moet missen. Het gaat volgens FR12 in ieder geval om Bart Nieuwkoop, Gernot Trauner, Justin Bijlow, Ramiz Zerrouki, Calvin Stengs, Jordan Lotomba en Chris-Kévin Nadje. Op de afsluitende training ontbrak ook In-Beom Hwang, die daardoor niet inzetbaar lijkt woensdag. Over centrumverdediger Facundo González wordt woensdag een besluit genomen.

Artikel gaat verder onder video

Ook kan Feyenoord niet beschikken over Quilindschy Hartman en winteraanwinst Oussama Targhalline. Zij zijn allebei niet ingeschreven voor de knock-outfase van de Champions League. Ten opzichte van de competitiefase mag Givairo Read nu wél deelnemen, terwijl ook aanwinsten Plamen Andreev en Jakub Moder zijn ingeschreven.

LEES OOK: Timber herkent zich niet in verklaring Feyenoord voor ontslag Priske

Naar verwachting staat voor keeper Timon Wellenreuther een defensie bestaande uit Givairo Read, Thomas Beelen, Dávid Hancko en Gijs Smal. Als Hwang inderdaad afwezig is, dan lijken Jakub Moder, Quinten Timber en Antoni Milambo het middenveld te gaan vormen. De voorste linie lijkt te gaan bestaan uit Anis Hadj Moussa, Ayase Ueda en Igor Paixão. Bij tegenstander Milan wordt een basisplek verwacht voor Tijjani Reijnders en ex-Feyenoorder Santiago Giménez.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Timber, Milambo, Hadj Moussa, Ueda, Paixão.

Vermoedelijke opstelling AC Milan: Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Hernández; Fofana, Reijnders; Pulisic, Félix, Leao; Giménez.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Driessen zet streep door één mogelijke opvolger Priske: 'RvC Feyenoord wil hem niet'

Valentijn Driessen weet wie in ieder geval niet de nieuwe trainer van Feyenoord wordt.