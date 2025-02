Liverpool had onlangs flinke klapper kunnen maken, maar weigerde 'uit respect voor Arne Slot'

Liverpool heeft in de afgelopen transferwindow twee zeer lucratieve aanbiedingen voor afgeslagen. Dat meldt Fabrizio Romano bij GiveMeSport. De Uruguayaan werd uiteindelijk 'uit respect voor Arne Slot' binnenboord gehouden.

The Reds zijn bezig aan een magistraal seizoen en lijken af te stevenen op de landstitel. In de Champions League eindigde de ploeg van Slot bovenaan in de competitiefase. Het enige smetje tot dusver is de uitschakeling in de FA Cup. Plymouth Argyle knikkerde Liverpool uit dat toernooi.

Al-Nassr was op zijn beurt duidelijk op zoek naar een spits afgelopen winter. De namen van Viktor Boniface (Bayer Leverkusen) en Jhon Durán (Aston Villa) vielen, maar ook Núñez kon op interesse rekenen. De club uit Saudi-Arabië vond het ook niet erg om voor de nieuwe spits flink de portemonnee te trekken.

Al-Nassr was volgens Romano bereid om meer dan 75 miljoen euro op tafel te leggen voor de spits van Liverpool, die in Engeland vaker op de bank zit dan hem lief is. Dit seizoen staat Núñez op zes doelpunten en vijf assists in 1639 minuten in alle competities. Er werd in Noordwest-Engeland toch meer verwacht van de speler die in de zomer van 2022 voor 85 miljoen de overstap maakte van Benfica.

Liverpool en Al-Nassr hadden bijna een overeenstemming gevonden, maar de Engelsen trokken uiteindelijk de stekker uit de deal. Allereerst omdat er geen vervanger klaarstond, maar ook 'uit respect voor de plannen van Arne Slot'. Durán zou uiteindelijk voor 77 miljoen euro de overstap maken naar de Saudi-Arabische club, terwijl Núñez bij Liverpool bleef. Daardoor houdt Slot voldoende opties in de aanval voor het restant van het seizoen. Mohamed Salah is een zekerheidje rechtsvoor, terwijl Núñez, Cody Gakpo, Luis Diaz en Diogo Jota mogen uitmaken wie de laatste twee plekken in de aanval op zich nemen. Door de blessuregevoeligheid van Jota lijkt de beslissing van Liverpool geen onverstandige.

