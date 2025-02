Geduld van Feyenoord-supporters is op: 'Hij doet de laatste weken álles fout'

De terugkeer van bij Feyenoord, na een lange periode van blessureleed, pakt nog niet uit zoals gehoopt. De linksback heeft moeite om zijn oude vorm te hervinden, zo blijkt zaterdagavond ook in de openingsfase van de thuiswedstrijd tegen Almere City.

Na vijf minuten spelen leverde Hartman de bal prompt in bij Thom Haye, die Kornelius Hansen bereikte. Na een voorzet van Hansen kon Charles-Andreas Brym de score openen. Op X regent het kritiek op Hartman, die volgens sommige fans ‘alles fout doet’ na zijn terugkeer van een kruisbandblessure. Andere fans vragen zich af waarom bijvoorbeeld Hugo Bueno of Gijs Smal niet op linksback staat.

Hartman maakte vorige week tegen NAC Breda (0-0) ook al geen sterke indruk. Toen erkende hij in gesprek met ESPN dat hij ontevreden was over zijn spel. “Ik was gewoon slecht, misschien mag ik het niet zo zeggen, maar ik verloor te vaak de bal naar mijn mening”, oordeelde Hartman zelf. “Ik zag ook soms echt de oplossing niet. Verdedigend kwam ik niet in de problemen, maar ik verloor gewoon te vaak de bal.”

Hartman stond ruim negen maanden aan de kant bij Feyenoord, voordat hij op 2 februari zijn rentree maakte als invaller in de uitwedstrijd tegen Ajax (2-1 nederlaag). Sindsdien speelde hij 46 minuten tegen Sparta Rotterdam (3-0 zege) en 67 minuten tegen NAC.

Foute pass Quilindschy Hartman leidt doelpunt in voor Almere City na vijf minuten 😱#feyalm — ESPN NL (@ESPNnl) February 22, 2025

