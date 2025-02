Wie vertrekt als eerst bij Feyenoord? Dennis te Kloese krijgt ook draai om de oren

Brian Priske ligt al geruime tijd onder vuur bij Feyenoord, maar langzaam maar zeker wordt er ook steeds vaker gekeken naar Dennis te Kloese. De technisch directeur heeft nog niet overtuigd op technisch vlak en is verantwoordelijk voor het aanstellen van de tot nog toe teleurstellende Deense trainer.

Midden januari leken Te Kloese en Feyenoord afscheid te willen nemen van Priske. Volgens de geruchten zou de oefenmeester ongeacht het resultaat tegen Bayern München de dag erna ontslagen worden. Dat gebeurde uiteindelijk toch niet. "Hij (Priske, red.) kreeg natuurlijk het voordeel van de twijfel na die wedstrijd tegen Bayern (3-0 winst, red.), dat was vrij duidelijk", analyseert Sjoerd Mossou bij Voetbalpraat. "En daarna wil je wel een bevestiging zien van dat voordeel van de twijfel. Dat is er wel onvoldoende geweest." Feyenoord verloor na die stunt in de Champions League drie wedstrijden op rij. "Lille was natuurlijk dramatisch, dat leek een beetje of ze het opgaven. Ajax en PSV was alle twee een 5,5. Maar je werd er niet heel vrolijk van. Een heel groot probleem is natuurlijk ook het blessureaantal, iets waar hij ook verantwoordelijk voor is. Dat is veel te veel en is ook al maanden aan de gang."

Na de verliespartij uit bij PSV van woensdagavond (2-0) kon Te Kloese niet met veel zekerheid zeggen of Priske het seizoen zou afmaken in Rotterdam. Wat de technisch directeur wel zei, was het volgende: 'Ik hoop het, want dan gaat het goed met de club'. Mossou spot daarmee een soort acteertruc. "Hij had dat zinnetje ingestudeerd: ik heb de interviews bij ESPN, Rijnmond en de NOS even terug zitten luisteren. Hij zei drie keer exact hetzelfde. Ik vond het wel een originele variant. Eigenlijk zegt hij: ik houd er ook rekening mee dat het niet lukt. Dat waren heel bewust gekozen woorden. Eigenlijk creëert hij zo een opening voor zichzelf om alsnog afscheid te nemen."

Jan Joost van Gangelen merkte aan de woorden van de Te Kloese dat hij intern momenteel kritiek krijgt. Dat vindt Mossou ook zeer terecht. "Er valt ook van alles op het aankoopbeleid aan te merken. Hij heeft die trainer natuurlijk aangesteld, met heel veel bedenktijd: het was lange tijd bekend dat Slot weg zou gaan. Ze hebben hem heel bewust gescout: hij (Te Kloese, red.) is dus ook verantwoordelijk voor de mislukking van zo'n trainer, als ze afscheid nemen. Maar Te Kloese wegsturen lijkt me ook een beetje te rigide. Het seizoen is wel mislukt."

