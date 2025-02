FK Bodø/Glimt - FC Twente LIVE: volg de Europa League-wedstrijd hier

FC Twente gaat donderdagavond op bezoek bij FK Bodø/Glimt in de tussenronde van de Europa League. De wedstrijd in het Aspmyra Stadion begint om 18.45 uur en is van minuut tot minuut te volgen in ons liveverslag.

In De Grolsch Veste boekte FC Twente vorige week een knappe 2-1 overwinning op de Noorse ploeg. Het elftal van trainer Joseph Oosting kwam vroeg in de wedstrijd op voorsprong via Sayf Ltaief, maar verzuimde vervolgens het duel in het slot te gooien. Vlak voor tijd kwamen Bodø/Glimt op gelijke hoogte via aanvoerder Patrick Berg, waarna Ricky van Wolfswinkel diep in blessuretijd het duel vanaf de strafschopstip in Twents voordeel besliste.