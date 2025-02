Fortuna Sittard biedt daags na wedstrijd excuses aan bij Ajax

Fortuna Sittard heeft excuses gemaakt aan Ajax na de onderlinge competitiewedstrijd van zondag. De Limburgse club neemt de massale kritiek op het eigen grasveld ter harte.

De kritiek kwam zeker niet alleen uit Ajax-hoek. Ook trainer Danny Buijs van Fortuna liet zijn onvrede blijken over de staat van het veld. “Dit hoort niet op dit niveau, daar kunnen we heel kort over zijn. Ze (medewerkers binnen Fortuna, red.) moeten achterhalen wat de oorzaak is. Feit is dat we al maanden heel moeizaam en beperkt kunnen trainen”, zei Buijs.

In gesprek met Voetbal International komt algemeen directeur Ivo Pfennings met een reactie. "Ik ben het met Danny eens, ik baal hier ook van." Pfennings heeft gebeld met collega Menno Geelen, de commercieel directeur van Ajax. "Ik heb hem gefeliciteerd en mijn excuses gemaakt voor ons veld." Pfennings kondigt aan dat Fortuna het probleem zo snel mogelijk wil oplossen.

Artikel gaat verder onder video

"Gelukkig hoeven we pas op 8 maart weer thuis te spelen, tegen Heracles Almelo. We hebben dus drieënhalve week om in te grijpen en dat gaan we doen. Daarom heb ik vandaag gebeld met Erwin Beltman", vertelt de directeur van Fortuna. Beltman is de voormalig grasmeester van Feyenoord, die acht keer werd uitgeroepen tot beste veldverzorger van de Eredivisie. Hij gaat Fortuna helpen om de staat van het veld te verbeteren.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Perez brengt negatief advies uit: 'Hij is niet van deze tijd, kan niet naar Ajax'

De 'meest technische speler' bij Fortuna Sittard - Ajax is volgens Kenneth Perez niet geschikt voor de Amsterdammers.