Ron Jans kan nieuw bekersucces vergeten: Heracles ten koste van Utrecht naar halve finale

Heracles Almelo heeft de halve finale van het KNVB-Bekertoernooi bereikt na een klinkende 2-0 zege op FC Utrecht. Heracles speelde een sterke eerste helft waarin het afstand nam van Utrecht door treffers van Luka Kulenovic en Mats Rots. Een pover Utrecht stelde teleur en zat eigenlijk geen enkel moment in de wedstrijd.

Twee weken geleden kwamen beide ploegen elkaar al tegen in de Eredivisie. Het werd toen 1-1 en Utrecht had zijn handen vol aan Heracles. Dinsdagavond streden de ploegen tegen elkaar voor een plek in de halve finale van het KNVB-bekertoernooi. Ron Jans liet Sébastien Haller op de bank beginnen. De Ivoriaan was in de vorige ronde nog tweemaal trefzeker tegen RKC Waalwijk.

De Ivoriaan moest vanaf de ban lijdzaam toezien hoe Heracles geweldig uit de startblokken schoot en direct gevaar stichtte. Een voorzet ging via Luka Kulenovic en Utrecht-verdediger Alonzo Engwanda tegen de paal. Na een kleine tien minuten voetbal was het alsnog raak voor de Bosnische spits van Heracles. Na een wat klungelige aanname wist hij de bal met een fraaie hakbal in het doel te werken: 1-0.

Het werd allemaal nog mooier voor Heracles toen Jan Zamburek een uitstekende pass in huis had op de instormende Mats Rots. De huurling van FC Twente schoot de bal beheerst achter een vertwijfelde Vasilios Barkas: 2-0. De ploeg van Ron Jans had veel moeite met Heracles, maar kreeg genoeg kansen in de eerste helft. Yoann Cathline en Jens Toornstra waren gevaarlijk, maar spits David Min had toch echt minstens één keer moeten scoren. Eerst maaide hij volledig langs de bal op na een fraaie voorzet van Toornstra en op slag van rust schoot hij van dichtbij tegen Fabian de Keijzer aan.

Invalbeurt Haller haalt niets uit voor Utrecht

Ron Jans bracht zijn geheime wapen Haller in het veld in de tweede helft, maar dit had aanvankelijk weinig effect. Kansen waren schaars in de tweede helft en Heracles was het dichtste bij een goal. Kulenovic kopte van dichtbij tegen Barkas aan en Soufian El Karouani herstelde zijn eigen fout door ternauwernood een bal van Suf Podgoreanu van de lijn te halen. Pas twintig minuten voor tijd noteerde Utrecht voor het eerst een schot in de tweede helft. Het was wel direct bijna raak, maar Haller zag zijn inzet op de paal belanden. Het slotoffensief van Utrecht kwam totaal niet van de grond en het was zelfs een wonder dat Heracles niet vaker scoorde. In de slotfase kreeg invaller Daniel van Kaam een reuzenkans op 3-0, maar hij stuitte op Barkas.

Door deze overwinning zit Heracles als eerste ploeg bij de laatste vier van het bekertoernooi. Utrecht kwam niet goed voor de dag en lijkt toch vaak moeite te hebben als ze tegen 'kleinere' ploegen zelf het spel moeten maken. Utrecht kan zich zondag revancheren als het in competitie speelt tegen Almere City. Heracles komt zaterdag in actie tegen Go Ahead Eagles.

