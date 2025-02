Arne Slot teleurgesteld in één Liverpool-speler na gelijkspel tegen Aston Villa

Arne Slot uit daags na het gelijkspel tussen Aston Villa en Liverpool zijn teleurstelling over Darwin Núñez. De Uruguayaanse aanvaller kreeg op Villa Park een dot van een kans op de winnende treffer, maar wist voor een leeg doel niet tussen de palen te schieten. Dát Núñez de kans miste kan Slot nog accepteren, maar de manier waarop hij daarop reageerde valt minder in de smaak bij de trainer.

Liverpool speelde woensdagavond met 2-2 gelijk in Birmingham en staat nu acht punten los van nummer twee Arsenal in de Premier League, dat echter nog wel een wedstrijd tegoed heeft. Hoewel Slot ruiterlijk toegeeft dat zijn elftal absoluut niet mag mopperen over het punt, hadden het er alsnog drie kunnnen worden. Núñez, die even eerder als vervanger van Diogo Jota binnen de lijnen was gekomen, had het vizier echter niet op scherp staan.

"Ik kan elke misser accepteren, vooral van een speler die tegen Brentford (0-2, red.) twee hele belangrijke goals gemaakt heeft en ook in onze thuiswedstrijd tegen Aston Villa (2-0, red.) gescoord heeft", zegt Slot donderdag. "Ik had liever gezien dat hij gescoord had, maar het woord 'kans' zegt alles. Het is een kans, geen honderd procent zekerheid dat de bal erin gaat. Spelers missen nou eenmaal kansen, dat kan ik accepteren. Maar waar ik meer moeite mee had was zijn gedrag na die kans. Ik denk dat het teveel in zijn hoofd ging zitten en dat hij niet zijn normale zelf was, iemand die keihard werkt om het team te helpen", aldus Slot. "Ik denk dat hij te teleurgesteld was dat hij miste en misschien, dat zullen we nooit weten, kwam hij daarom een fractie te laat op het moment daarna", denkt de trainer.

'Gravenberch kan in de toekomst tot select groepje spelers gaan behoren'

De aanwezige pers vraagt Slot vervolgens of hij kan verklaren waarom Ryan Gravenberch de afgelopen wedstrijden minder gepresteerd heeft dan eerder dit seizoen het geval was. "Er zijn maar een paar spelers op de wereld die elke drie dagen een negen of een tien scoren", reageert de coach. "Als je naar zijn leeftijd kijkt (Gravenberch is 22, red.), dan zou hij in de toekomst heel misschien tot die groep van drie of vier spelers kunnen gaan behoren. Daar is hij nu nog niet, maar dat is volstrekt normaal en hangt ook af van de speelstijl van de tegenstander", doceert Slot. "Tegen Everton of Wolves speel je een hele andere wedstrijd dan tegen Aston Villa. En ik vond hem gisteren al een stuk beter dan bijvoorbeeld tegen Everton."

🚨👀 Arne Slot makes his position clear about Darwin Nunez’s miss. @BeanymanSports pic.twitter.com/5EFadUuArY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 20, 2025

