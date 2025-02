Arne Slot en Liverpool komen niet langs Aston Villa in zeer vermakelijk duel

Op een kolkend Villa Park had Liverpool enorm veel moeite met de elf mannen van coach Unai Emery. De formatie van Arne Slot kwam in de eerste helft binnen een halfuur op voorsprong, maar nog voor rust moesten de Scousers het al ontgelden. Door een sterkere tweede helft kwam Liverpool uiteindelijk nog op een 2-2, waarmee het niet mag klagen.

De ploeg van manager Arne Slot voerde voorafgaand aan het duel met Aston Villa de Premier League aan met 60 punten uit 25 wedstrijden en had daarmee een voorsprong van zeven punten op de nummer twee, Arsenal. Door te winnen van de ploeg uit Birmingham zou Liverpool op tien punten voorsprong komen van Arsenal. In hun meest recente wedstrijden speelden de Reds met 2-2 gelijk tegen Everton en behaalden ze een nipte 2-1 overwinning op Wolverhampton Wanderers.

Artikel gaat verder onder video

De formatie van Unai Emery stond negende met 38 punten uit 25 wedstrijden. Hoewel Villa ongeslagen was in zijn laatste twaalf thuiswedstrijden sinds de tweede speelronde, had de ploeg recent punten laten liggen, waaronder een 1-1 gelijkspel tegen Ipswich Town, ondanks een numerieke meerderheid na een rode kaart voor de tegenstander.

Marcus Rashford, door Aston Villa gehuurd van Manchester United, had indruk gemaakt tijdens zijn invalbeurten en bemachtigde tegen Liverpool zijn eerste basisplaats. Unai Emery gaf eerder aan dat zowel Rashford als Marco Asensio dichter bij een plek in de basiself kwam naarmate ze zich beter integreerden in het team.

In de heenwedstrijd eerder dit seizoen won Liverpool met 2-0 van Aston Villa, dankzij doelpunten van Darwin Núñez en Mohamed Salah. Historisch gezien heeft Liverpool een positief trackrecord tegen Aston Villa, met meerdere overwinningen in recente seizoenen.

Liverpool opende de score na een fout van Villa-verdediger García. Diogo Jota onderschepte de bal en stelde Mohamed Salah in staat om eenvoudig binnen te tikken: 0-1. Aston Villa kwam op gelijke hoogte. Na een vrije trap vanaf de zijkant, ingebracht door Marcus Rashford, wist Liverpool de bal niet goed weg te werken, waardoor Youri Tielemans kon profiteren en de 1-1 binnenschoot. Vlak voor het rustsignaal nam Aston Villa de leiding. Een voorzet van Rashford werd door Ollie Watkins met het hoofd tot doelpunt gepromoveerd, waardoor de stand op 2-1 kwam in het voordeel van de thuisploeg. Met deze stand gingen de spelers aan de thee.

In de 62e minuut van het duel zette Trent Alexander-Arnold de Scousers op gelijke hoogte. De rechtsback haalde hard uit, en via een touché van Tyrone Mings viel de bal uiteindelijk binnen. Toen Núñez in het veld kwam bij de Liverpudlians, kregen de mannen van Slot nog meer kansen. De Uruguayaan kreeg zelf ook een grote mogelijkheid, maar hij schoot naast. Ramsey dacht namens Villa nog de 3-2 te maken, maar hij stond buitenspel, In de slotseconde kreeg Malen nog een kans, maar zijn poging eindigde net aan de verkeerde kant van de paal.