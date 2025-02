Manchester United grijpt keihard in en ontslaat 200 werknemers

Manchester United gaat in de komende tijd de invulling van de bedrijfsstructuur veranderen, zo maakt de club maandagmiddag bekend. Als gevolg daarvan zullen 150 tot 200 banen overbodig worden. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Man United weer winstgevend wordt.

Manchester United draait al jaren verlies als organisatie. Sinds 2019 werd er geen winst meer geboekt. Daar wil de nieuwe mede-eigenaar, INEOS, snel een einde aan maken. The Red Devils hebben maandag de strenge bezuinigingsmaatregelen aangekondigd die verandering moeten brengen in de financiële situatie.

De maatregelen zullen een enorme invloed hebben op het personeelsbestand van Manchester United. Bij de gevallen topclub zullen liefst 150 tot 200 banen overbodig worden gemaakt. Deze ontslagen zullen bovenop de ontslagronde van vorig jaar komen, waarbij 250 mensen hun baan verloren.

“Wij hebben de verantwoordelijkheid om Manchester United in de sterkst mogelijke positie te brengen zodat de mannen, vrouwen en jeugd kunnen winnen”, legt CEO Omar Berrada uit. “We hebben de afgelopen vijf jaar geld verloren, dat kan zo niet verder. Onze twee prioriteiten als club zijn successen boeken op het veld voor de fans en het verbeteren van faciliteiten. Daar kunnen we niet in investeren als we continu geld verliezen. Met deze maatregelen komen we in een veel sterkere positie om te investeren in succes op het veld en verbeterde faciliteiten voor fans, terwijl we ons wel aan de regels van de UEFA en Premier League houden.”

Club statement: United announce transformation plan.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) February 24, 2025

