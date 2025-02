KNVB komt met grote verrassing voor WK-kwalificatiewedstrijd Oranje

Als het Nederlands elftal zich niet weet te plaatsen voor de Final Four van de UEFA Nations League, dan wordt de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Malta op dinsdag 10 juni afgewerkt in de Euroborg. Dat melden FC Groningen en de KNVB. Het stadion van de Groningers is door de voetbalbond aangewezen voor de organisatie van dit duel.

Het Nederlands elftal van bondscoach Ronald Koeman neemt het op 20 en 23 maart op tegen Spanje in de kwartfinale van de Nations League. Bij winst stoot Oranje door naar de Final Four van de Nations League, terwijl bij verlies in juni kwalificatiewedstrijden worden afgewerkt voor het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Door deze situatie kwam de UEFA in december met een bijzondere loting voor de Europese kwalificatie voor het mondiale eindtoernooi. Het Nederlands elftal kreeg hierbij twee opties. Bij een nederlaag tegen Spanje wacht Groep G, met Polen, Finland, Litouwen en Malta. Bij winst op Spanje komen de manschappen van Koeman in Groep E met Turkije, Georgië en Bulgarije.

Als uitschakeling in de Nations League volgt tegen Spanje, dan wordt de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Malta op 10 juni in de Euroborg afgewerkt. Hoewel de Euroborg in het verleden meerdere interlands organiseerde voor de OranjeLeeuwinnen, was het nog nooit de gastheer voor het Nederlands elftal.

Eerder interlands in Groningen

Stadion Oosterpark, waar FC Groningen tot en met december 2005 speelde, werd in het verleden tweemaal gebruikt door de KNVB voor interlands van het Nederlands elftal. In 1981 werd er met 3-0 gewonnen van Cyprus, terwijl twee jaar later, in 1983, IJsland met dezelfde cijfers werd verslagen.

