Noa Vahle heeft plaatsvervangende schaamte na woordgrap: 'Heb je daar de hele middag over nagedacht?'

Wytse van der Goot heeft maandagavond een matige woordgrap gemaakt richting Noa Vahle in Rondo. De dochter van Linda de Mol moet er schaapachtig om lachen en hoopt dat de presentator er niet teveel tijd aan heeft verkwist.

Dinsdagavond neemt PSV het in Turijn op tegen Juventus in de tussenronde van de Champions League. Voor dat duel is Vahle afgereisd naar Italië. Tijdens de uitzending van Rondo wordt er vervolgens naar haar geswitcht, wat door Van der Goot wordt ingeleid.

"PSV morgen eerst in het Juventus Stadium tegen de Italianen daar. En dat is natuurlijk bekend turijn voor de Eindhovenaren, of niet?" Vahle moet er lichtelijk om lachen. "Oh Wyts... Wat een woordgrap, heb je daar de hele middag over nagedacht?"

"Nee, moest van de eindredacteur", verdedigt Van der Goot zichzelf. "Echt waar." De dochter van Linda de Mol gelooft het amper. "Jaja, dat zal wel." De journalist herstelt de woordgrap vervolgens en gaat door met haar verhaal: "Inderdaad, bekend terrein voor PSV."

